"Me hicieron la vida imposible. Se reían de mi y Beto Casella lo permitía. El tiene responsabilidad, es la cabeza del equipo", contó ayer en Intrusos.

Pero a quien le apuntó directamente fue a Any Ventura: "El último día que estuve en el panel (el jueves) Any Ventura hizo un comentario muy agresivo y dijo algo así como "callen a la pendeja", explicó la joven. Pero también Nai aseguró que fue maltratada por la producción que la despidió por teléfono.

"Se enojó sola y yo hubiera querido que siga. Dice que la echaron por teléfono y no es así. A mí me apena porque le ofrecía mucho al programa", dijo Beto Casella negando los dichos de Awada. "Si veo que hay algo que puede agraviar lo freno yo. No vi nada al aire que formara parte de eso", aseguró el animador sobre los dichos del mal trato.