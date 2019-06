Hablamos de Nancy Dupláa, quien ahora abrió su corazon en una nota con Carla Conte en su ciclo Confrontados (Canal 9). En ese diálogo Nancy, que siempre hace gala de su sinceridad, contestó preguntas picantes.

Dijo que aceptaría que su pareja, Pablo Echarri, protagonizara una ficción con su ex, Natalia Oreiro. También habló de su reconciliación con Adrián Suar, que lleva apenas unos pocos años tras haber estado distanciados. Por último, habló de la lucha a favor de la ley de aborto seguro, legal y gratuito.

ADEMÁS:

El ano pasado Echarri señaló que "no sería beneficioso para ambas familias" el volver a trabajar juntos con Oreiro. Y deslizo que, además, no sabia si a Dupláa le gustaba la idea. Ayer la actriz frente a la pregunta de Carla conte de si se bancaria un protagónico de la dupla Oreiro- Echarri, sorprendió con sus respuestas pues dio rienda suelta a la posibilidad y lo hizo con un chiste: "Mi suegra la quería mucho a Natalia. Me bancaría un protagónico. Nunca escuche un mal comentario de Natalia. Es una divina total", dijo, conciliadora. Es cierto que desde que Echarri es pareja de Dupláa no volvió a trabajar con Oreiro.

En cuanto a la reconciliación con Suar, ésta marcha sobre rieles: "Es más, estuvimos hablando sobre proyectos juntos. La comedia que hicimos juntos, Sin Codigo (El Trece, 2005), para mí fue un trampolín. Cuando dejé mal parado a Suar en los premios de un matutino, fue el resultado de haber juntado veneno sin haber canalizado en tiempo y forma", dijo con autocrítica.

Sobre el colectivo de Actrices Argentinas que integra, contó que: "Dolores Fonzi me llamo para armar algo y al principio éramos 15 y ahora somos 500".