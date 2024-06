Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se separaron tras un año de noviazgo

2czq09vh-34105377.mp4

“Me aclaró bien lo que había pasado. Me dijo que tuvieron un año hermoso y que no fue por discordia o por la distancia porque él está trabajando en España”, aclaró Iglesias, quien contó que Valdés visitó al actor en Europa.

“Me dijo que se estaban conociendo y aprovecharon todos los momentitos que pudieron estar juntos, pero me contó que no funcionaron como pareja”, dijo sobre la verdadera razón de la ruptura. “Me dijo ‘Lo re quiero y voy a hablar siempre bien de él, pero viste cuando te estás conociendo con alguien que bueno... en un momento no funciona’, me dijo y sumó que fue todo en armonía y que a cualquier persona que le pregunte por él le va a hablar bien porque es un tipo extraordinario. Sólo que no prosperó la pareja”, reforzó.

Según información que compartió la periodista, la pareja estaría separada desde “hace 20 días” y que la separación fue “con armonía”. Guillermina Valdés había comenzado la relación con el actor a poco más de un año de separarse de Marcelo Tinelli. Si bien habían mantenido la relación en privado por un tiempo, ambos decidieron blanquearla una vez que se filtró.