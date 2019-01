Violación en Pueblo Límite de Villa Gesell: la palabra de Duki

El cantante habló en vivo este martes por la madrugada desde su cuenta de Instagram, y relató cómo vivió aquella jornada.

“Nosotros no sabemos muchas veces las condiciones de los lugares donde vamos a tocar; vamos y tocamos. Se supone que el boliche ya debe saber cuál es la capacidad de gente. Tiene que tener la seguridad necesaria”, arrancó diciendo la estrella argentina del trap.

Luego, contó: “Empezó el show, tocamos un par de temas; cinco, seis, siete quizás. En el tercer o cuarto tema, “Xanax”, empiezan a saltar, hay una especie de avalancha gigante, enorme, desquiciados… Mucha gente se lastimó. Hay videos de la avalancha. Se fracturaron dos personas y hubo como 50 heridos. Continuamos con el show, pedimos más seguridad. Nosotros cumplimos un contrato. En el contrato nosotros firmamos que vamos a cumplir con un show que tiene tanta duración y ciertas condiciones. Quiere decir que si yo en el momento me bajo del show me pueden hacer un juicio, una causa, me llevan al juzgado, les tengo que pagar plata, me pueden dejar en cana, cualquier cosa. Pedimos más seguridad, pusieron un par más. El show continuó unos temas, hasta que en un momento nos dicen que tenemos que bajar, que la municipalidad pidió que cancelemos el show, que se iba a cortar porque había exceso de personas, se había lastimado gente y nos bajamos”.

“Vamos al camarín, estamos una hora sentados, nadie nos da una respuesta de nada. Nos dejaron encerraditos en un cuartito a todos. Nosotros sin saber qué mierda estaba pasando y mandan a alguien, porque así son, a informarnos lo que había pasado. Lamentablemente una chica fue abusada en el medio del show. Nada loco, son una mierda. Tienen mierda en la cabeza hermano”, dijo después.

Por último, Duki realizó un fuerte descargo: “Iba a esperar para decir esto pero no aguantaba más, entonces lo conté así como es. No podemos seguir así, la gente está enferma. Por Dios, estábamos en un boliche, fueron a pasarla bien. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo no hay un seguridad en el baño? Hay terceros que permiten que pase esto, nadie lo tiene que permitir. Se tiene que concientizar, no pueden seguir pasando estas cosas. A veces no, pero a veces hay un tercero que las permite, que mira para otro lado y no está bien. En ese mismo boliche estaba mi hermana menor, mirá si le pasaba a mi hermana. ¿Qué hacía yo? Me moría. No le estoy declarando la guerra a nadie, no tengo bronca con nadie. No quiero que me nombren en los medios porque no tengo nada que ver. Que arreglen los problemas entre el boliche y quien tenga que ser. Mis disculpas para los padres de la nena”.