Ahora, la periodista volvió a ser viral tras responder un inapropiado comentario de un seguidor. "A Nati Jota le molesta que le griten cosas por la calle", escribió el usuario @topbort_. "Y piba, si vas disfrazada de colegiala virgen ultra XXX, ¿qué pretendés?". En el mismo mensaje, el usuario asegura que la influencer muestra de más en sus atuendos, e insinúa que por esa razón, la joven habilita a recibir cualquier tipo de comentario. "Bancatela, bebé", cierra el cuestionable tuit.

“Vos decís?? Bueno acostúmbrense a cerrar la boquita cuando yo me visto como se canta el cu**. Practicá con esta foto si se te viene complicando. Besitos”, escribió la rubia en la publicación, la cual ya superó los 200 mil likes y los 5 mil comentarios de varios fanáticos y famosos que apoyaron la posición de Jota, tales como Natalia Oreiro, India Buselli y Flor Freijo.

Días atrás, Nati Jota se vio envuelta en un nuevo escándalo vinculado a su ex pareja, Bruno Siri, e Ivana Nadal, quienes actualmente son novios. La panelista de “El Show de los Escandalones” compartió un amargo recuerdo con sus seguidores de Twitter y abrió una herida que parece no cerrar.

“Una vez guardé a un pibe como amor en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. Y saben? Después fuimos novios. AWWWWWW. Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal. NO SEAN INTENSOS NUNCA, NO SIRVE, NO ES POR AHÍ. JAAAAAAAAAAAA”, tuiteó la influencer.

La publicación recibió miles de me gusta y muchos comentarios que apoyaban a la influencer tras su separación.