“La verdad es que voy más para estar cerca de Barbie. Obviamente que necesito laburar. Pero es un verano fuerte para ella porque es el primero que hace temporada en el que tiene cerca a la persona que denunció”, aseguró sin nombrar a Bal, aunque después aclaró con un “sí” que hablaba de él.

“Barbie me dijo que había cerrado con Derechas, se iba a Mar del Plata y yo sabía que el otro también se iba con su madre allá. Ella me dijo “siento como una cosita acá en el pecho” y ahí empecé a ver todas las propuestas que tenía de Mar del Plata y le dije ‘me voy para allá con vos’”, agregó la actriz.

Pero lo que más sorprendió de sus respuestas, fue que cuando le preguntaron si ella pensaba que podía pasar algo, si ella tenía miedo por algún cruce que se podía generar, respondió sin dudar: “No lo sé, la verdad es que no lo sé. No te quiero mentir. Estoy muy movilizada por todo lo que viene ocurriendo. Que Barbie me haya dicho que sentía esa incomodidad a mí me alcanzó y me sobró para decir ‘mamá va’. Igual sé que es una mujer de 24 años muy bien parada, que sabe defenderse y que no va a pasar nada porque no creo que sea tan imbécil el tipo este pero si estoy cerca me siento mucho mejor. No es que ella me lo pidió pero yo le dije ‘mamá va’”.

Federico Bal, por su parte, nunca quiso responderle a ninguna de las acusaciones de Nazarena pero sí la llevó a la Justicia y le inició una causa por calumnias e injurias que la Justicia ya está tramitando y que en una primera instancia le dio la razón a Fede. Un verano que seguramente tendrá novedades.