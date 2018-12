Rijel acusó a Estevanez, padre del actor Sebastián Estevanez, de abuso de poder ya que aduce que cuando hizo un bolo en la novela Dulce Amor (2012), en la que existe el antecedente del acoso sexual de Juan Darthés hacia Calu Rivero, fue dejada de lado, por “no seguirle el juego”.

“En una reunión de producción con él, como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba. Yo era una de las chicas del personaje de su hijo. Desde entonces me costó mucho conseguir trabajo”, dijo Rijel.

A raíz de esta denuncia, este jueves, Quique Estevanez le salió al cruce a al modelo a través de un comunicado de su productora LCA.

En el texto, el productor afirma que “yo no me involucro en la elección de los actores a excepción del casting protagónico, esto es una tarea que compete a los equipos que llevan adelante cada proyecto. Ponemos a disposición de la Justicia: capítulos escritos, planes de grabación, días y horarios en que el personaje salió al aire. Aclarado este malentendido, no haremos ninguna otra declaración excepto que sea requerida por vía judicial”.