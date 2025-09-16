Nicki Nicole tomó la posta: así vivió su primer día como coach reemplazando a Lali Espósito

El momento llegó durante la previa al segundo round en el equipo Miranda!, cuando Nico Occhiato anunció: “Hoy tenemos una novedad, una debutante”. Nicki tomó la palabra para aclarar: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows”. Con una mezcla de humildad y humor sentenció: “Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, vamos a ver qué tal”. El conductor no dudó en apoyarla: “La vas a romper toda”.

A lo largo del programa se vivió una atmósfera cálida: Luck Ra lanzó una broma divertida (“Ya me parecía que no era Lali…”), y Nicki expresó lo feliz que estaba de sumarse al panel: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, los admiro, así que la vamos a pasar muy lindo”.

Más tarde, compartió en sus redes sociales fotos y videos de su debut, incluyendo su frase de agradecimiento: “Hoy por primera vez en esta edición de La Voz. Gracias Lali por confiarme tu lugar, te adoro reina”. Un gesto que marcó respeto, compañerismo y cariño entre colegas.

Mientras tanto, los demás coaches la recibieron con abrazos simbólicos, la producción mostró confianza y el público expectante ya palpita cómo se desarrollará esta etapa con Nicki Nicole al frente. ¿Será este reemplazo un antes y después en su rol dentro del show? Solo el tiempo lo dirá.