Nicki Nicole tomó la posta: así vivió su primer día como coach reemplazando a Lali Espósito

La cantante rosarina debutó como coach en La Voz Argentina, donde reemplazó temporalmente a Lali Espósito y compartió con humor y emoción cómo vivió su primera experiencia en el reality de Telefe.
Este lunes, los focos del estudio de La Voz Argentina se encendieron con una sorpresa: Nicki Nicole se subió a la silla de coach en reemplazo de Lali Espósito, quien por estos días está abocada a compromisos musicales y shows. Entre aplausos y brindis de ánimo, la cantante rosarina vivió su primera jornada llena de emociones, risas y reconocimiento.
El momento llegó durante la previa al segundo round en el equipo Miranda!, cuando Nico Occhiato anunció: “Hoy tenemos una novedad, una debutante”. Nicki tomó la palabra para aclarar: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows”. Con una mezcla de humildad y humor sentenció: “Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, vamos a ver qué tal”. El conductor no dudó en apoyarla: “La vas a romper toda”.
A lo largo del programa se vivió una atmósfera cálida: Luck Ra lanzó una broma divertida (“Ya me parecía que no era Lali…”), y Nicki expresó lo feliz que estaba de sumarse al panel: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, los admiro, así que la vamos a pasar muy lindo”.
Más tarde, compartió en sus redes sociales fotos y videos de su debut, incluyendo su frase de agradecimiento: “Hoy por primera vez en esta edición de La Voz. Gracias Lali por confiarme tu lugar, te adoro reina”. Un gesto que marcó respeto, compañerismo y cariño entre colegas.
Mientras tanto, los demás coaches la recibieron con abrazos simbólicos, la producción mostró confianza y el público expectante ya palpita cómo se desarrollará esta etapa con Nicki Nicole al frente. ¿Será este reemplazo un antes y después en su rol dentro del show? Solo el tiempo lo dirá.
