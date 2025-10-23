Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y la Peña de Morfi

image

El humorista se encuentra presentando su obra "El método Moldavsky", mientras que la actriz Muriel Santa Ana se sumará a la velada para hablar de "La Gaviota", la obra de Antón Chéjov que protagoniza junto a gran elenco.

Por su parte Martín Seefeld y Eleonora Wexler protagonistas de "Los pilares de la sociedad", que se presenta actualmente en el Teatro Presidente Alvear. Se trata de una obra teatral de Henrik Ibsen que critica la hipocresía y los secretos de la burguesía a través de la historia de un influyente empresario, esta vez, en una versión que adapta el clásico a un contexto actual y es dirigida por Jorge Suárez.

Como cada año "la Chiqui", con sus 98 años, continúa más vigente que nunca y encabeza las mesas con los invitados más representativos de la política, de la cultura, del deporte y del espectáculo. Sin dudas, Mirtha sigue haciendo historia como desde hace más de 50 años.

juana-viale.jpg

Almuerzan con Juana

Este domingo 26 de octubre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale recibirá para almorzar en su #mesaza al actor Eduardo Blanco -actualmente protagonizando la exitosa obra de Juan José Capanella "Empieza con D, siete letras"-, la periodista Valeria Schapira, el cantante Germán “Tripa” Tripel -ex Mambrú-, al coreógrafo y actor Carlos Casella y a la periodista diplomada en sexualidad Francesca Gnecchi.

La Peña de Morfi

En este domingo de elecciones legislativas, a las 13:30, Telefe presentará "La Peña de Morfi" con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, que recibirá al actor y cantante Diego Torres que ofrecerá un show sinfónico imperdible. Además, se suma al escenario el cuartetero cordobés de Ulises Bueno, para celebrar sus 22 años con la música.

Por su parte, el chef internacional Fernando Trocca visitará la cocina y en la pulpería, habrá una entrevista mano a mano con dos de los participantes de "MasterChef Celebrity": Miguel Ángel Rodríguez y La Reini.

image

Como todos los domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.