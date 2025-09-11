Nicki Nicole habló de su relación con Lamine Yamal

1757601980811

La cantante oriunda de Rosario, Santa Fe, estuvo presente en el desfile de la marca española Desigual, junto con Paris Jackson, Becky G y Ester Expósito. Después del evento, Nicki Nicole habló con los periodistas expresó su felicidad ante los recientes acontecimientos de su vida "Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente” aseguró.

NN1

Cuando le preguntaron cómo se sentía a nivel personal, la morocha argentina confesó su sentir “Muy feliz y muy enamorada” dijo y ante la pregunta de cómo la trataba la llamada “ciudad del amor”, Niki respondió sonriente “Hay muchas palabras en catalán que me encantan, tengo que aprender. Así que estaré pidiendo algunas clases" para luego confesar que su flamante novio le enseñó lo que significa “t'estimo”, que en español significa “te quiero”.