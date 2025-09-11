Nicki Nicole habló de su relación con Lamine Yamal

La cantante rosarina no evitó hablar sobre su relación con el futbolista Lamine Yamal y aseguró estar “Muy enamorada”.
La cantante argentina Nicki Nicole habló -por primera vez- sobre su relación con el futbolista del Barcelona Lamine Yamal a semanas de confirmarla a través de una serie de fotografías en las que aparecen juntos, que ambos subieron a sus cuentas de Instagram. Si bien la relación es algo muy reciente, la pareja ya sufrió rumores de separación en los últimos días, que fueron desmentidos con declaraciones de la intérprete.
La cantante oriunda de Rosario, Santa Fe, estuvo presente en el desfile de la marca española Desigual, junto con Paris Jackson, Becky G y Ester Expósito. Después del evento, Nicki Nicole habló con los periodistas expresó su felicidad ante los recientes acontecimientos de su vida "Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente” aseguró.
Cuando le preguntaron cómo se sentía a nivel personal, la morocha argentina confesó su sentir “Muy feliz y muy enamorada” dijo y ante la pregunta de cómo la trataba la llamada “ciudad del amor”, Niki respondió sonriente “Hay muchas palabras en catalán que me encantan, tengo que aprender. Así que estaré pidiendo algunas clases" para luego confesar que su flamante novio le enseñó lo que significa “t'estimo”, que en español significa “te quiero”.
