Otro escándalo involucra a Nancy Pazos

El situación fue registrada por un pasajero en un video que muestra el momento exacto en que la conductora de C5N pedía -insistentemente- un upgrade de clase -ascenso a una categoría de asiento superior-, algo que fue rechazado rotundamente por el personal de cabina del avión.

La reconocida periodista de radio y televisión -que viene de protagonizar diferentes peleas públicas con colegas- intentó persuadir al al personal de cabina de Aerolíneas Argentinas para que le permitiera ocupar un asiento más cómodo, teniendo en cuenta su condición de personalidad famosa, pero su solicitud fue rechazada contundentemente por el empleado de la línea aérea.

“Qué atrevida que fue a pedir que la pasen a primera” expresó Yanina Latorre ni bien escuchó la información que brindó Pepe Ochoa y agregó “Qué papelón, me muero de vergüenza”.

Finalmente Nancy Pazos regresó al asiento asignado que tenía asignado originalmente -en clase económica-, donde permaneció hasta llegar a la ciudad de Posadas, donde se dirigía como invitada a cubrir un evento.