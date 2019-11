La escena de sexo de alto voltaje ocurrió entre su personaje y el de Jazmín Stuart y una vez que se emitió el primer capítulo el miércoles a las 23, Cabré salió al cruce de Echarri, quien lo trató de "mentiroso" antes del debut, "lo dice solamente para escapar de la pregunta", y mostró a su doble llamado Valentín que a su vez éste aprovechó su minuto de fama para pasear en los canales de televisión.

"Entiendo que es algo de lo que se tiene que hablar. No es que no sea yo. Soy yo. Son negociaciones que son absolutamente normales", afirmó ayer en el ciclo El Diario de Mariana (El Trece)", señaló en términos generales. Luego Cabré apuntó a Echarri: "El está en todo su derecho a creer o a decir lo que quiera. Es mucho más simple de lo que parece. Siempre digo hasta el lugar que quiero llegar. Si no me pongo de acuerdo, planteo sumar a otra persona para otros planos".

Cabré contó porqué a esta altura de su vida no quiere hacer más desnudos: "Al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos... Hoy me permito decir que no. Porque vienen y me dicen, te lo resumo claramente, mostrame el culo. Y no tengo ganas de mostrar el culo. Tengo una hija. No quiero que Rufina me vea así".

Cabré hizo lo que nunca, ir a un programa a promocionar una ficción. Ayer no dejó de pasar la ocasión para devolver la chicana a Echarri: "Miren lo artístico de la imitación de mis tatuajes... (en la escena de sexo se ve la espalda del doble que no es tan igual al suyo) ¿Viste Pablo que no era mentira? Ahí tenés. Igual entiendo que se tiene que hablar".