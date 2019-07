En la previa, la bailarina contó que fue elegida especialmente por Nico (que la descubrió en las redes sociales) para bailar, luego de rebotar tres años seguidos en casting de bailarinas del staff. Además, explicó que, para diferenciarse de la jurado homónima, prefiere ser llamada Florencia Jazmín.

La situación de Florencia Jazmín llamó la atención de Tinelli que le preguntó en reiteradas ocasiones a la jefa de coaches, Lolo Rossi, por qué no incorporaron antes a la joven al staff. Ella se atajó: “A mí me encanta Flor, me parece que es una bailarina hermosa”.

“Por eso estuvo bailando acá todos estos años…”, le espetó Tinelli ante lo cual Rossi le achacó que ella sí estuvo bailando allí en muchas ocasiones y que “le tocó ahora estar acá”.

Marcelo Tinelli mandó al frente a Lolo Rossi por bochar a Florencia Jazmín del casting de bailarinas

Por su parte, Nico Ochiatto se atajó con un “No bailé nunca en mi vida”, y aseguró estar soltero y, por ahora, lejos de Flor Vigna.

A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (5) indagó en los motivos de la separación y afirmó: “Me gusta el equipo. Nico va a tener que trabajar mucho, porque Florencia tiene una energía increíble”. A Carolina “Pampita” Ardohain (9) le encantó la coreo: “Esta chica es una bomba atómica. Para ser un primer baile, también me sorprendió lo de Nico. Fue una buena carta de presentación”.

ADEMÁS:

Florencia Peña (voto secreto) también quedó fascinada con su homónima: “Esto generan las Florencia Peña. A partir de esta noche tu vida cambia, para lo bueno y para lo malo. Sos una bailarina hermosa. Nico baila muy lindo y estuvo muy inteligente en elegirla”.

Marcelo Polino (4) solicitó el BAR y volvió a la carga con “la mafia de los coaches”. “Me llegó una información que puede llevarnos a la ´Ruta de la mafia de los coachs´. Me dicen que Flor Jazmín es profesora y tiene alumnas de baile y eso quizá la haya llevado a ser una competencia casi indirecta de la escuela de la jefa (por Rossi), por eso la limpiaron y nunca la trajeron”, reveló el chimentero, siempre atento.

Marcelo Polino descubrió por qué la bailarina de Nico Occhiato nunca trabajó con Lolo Rossi

“A Nico le va a costar porque tiene dos pies izquierdos, pero por ser un comienzo estuvo bastante bien”, comentó. Flavio Mendoza fue más crítico: “Los Agapornis tuvieron más ritmo que Nico. Ella es una bomba, pero me preocupa cuando tengan que hacer trucos. Mantengo la nota, pero hay que trabajar mucho”.

A Laura Fidalgo le gustaron los movimientos de Flor, pero también mantuvo la nota, mientras que Aníbal Pachano le dio el visto bueno a la pareja: “Se los notó unidos, así que les voy a dar un aliento. Punto para arriba”.

En total, la pareja obtuvo 19 puntos.