De buenas a primeras, el otrora reacio a hablar de su vida privada, accedió al pedido expreso de la producción del programa de radio FM Vale, para llamar en vivo a Laurita. Ella transitaba ayer el programa despedida del ciclo que la vio nacer como conductora radial, y se sorprendió en Dale que Vale cuando le dieron aire. No se esperó jamás escuchar la voz del protagonista de Mi Hermano Es un Clon (El Trece): “Sí, estoy tratando de comunicarme con el amor de mi vida”, se le escuchó decir a Cabré. Laurita no podía salir de su asombro tratándose de un actor reacio a dar notas y menos a hacer declaraciones de amor en público: “Ay no, ¡qué sorpresa! Hola, mi amor”, dijo tierna. Entonces, Nico agregó: “Sabés que no soy mucho de hacer estas cosas porque me pone nervioso y me da vergüenza. Pero ayer (por el jueves) me llamaron y me dijeron de sorprenderte. No sabía si hacerlo, pero después pensé que este es un lugar que disfrutás mucho y te sirvió de refugio muchas veces. La gente que trabaja con vos te quiere mucho para llamarme y pedirme que te salude”.

El galán insistió: “Me di cuenta de que me estaban dando la posibilidad de formar parte de un momento que para vos va a ser inolvidable. Acá estoy para decirte que te amo, te admiro mucho y que te felicito. Es un placer acompañarte y es un orgullo estar al lado tuyo, acompañándote en la vida, tener el privilegio en los momentos. No te voy a desear suerte para lo que venga, porque no la necesitás. Porque sos una laburadora impresionante. Es un orgullo para mí compartir la vida con vos y ojalá esté a la altura para compartir este momento, muchos otros y el resto de nuestras vidas. Nada, te quería saludar”.

Cabré dejó casi sin habla a Laurita por la emoción: “Yo también te amo. Me dejaron sin palabras”, concluyó la rubia, quien ese fin de semana también culminará su ciclo en Combate (Canal 9).

