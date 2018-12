Y ayer esa imagen la presentó el periodista Angel de Brito quien compartió a través de Twitter una imagen que confirma esta segunda vuelta. “Volvieron @pampitaoficial y @picomonaco Anoche, en Palermo”, escribió el conductor de Los Angeles de la Mañana junto a la fotografía que muestra a la pareja abrazada mientras habla con alguien.

La foto fue tomada en el Campo Argentino de Polo, donde tuvo lugar una fiesta top en la que Pampita participó junto a Barbie Simons, Fabián Medina Flores y su estilista Zacarías Güedes. Pampita apareció como siempre, muy sexy, y se la vio vestida con un vestido plateado y siempre acompañada de sus amigos con quienes bailó toda la fiesta. Pero según contó el periodista en un momento llegó Pico y para ella se terminó la reunión de amigos y se dedicó a mimarse con el ex tenista. De Brito además contó que ambos se fueron juntos de la fiesta con rumbo desconocido pero se descarta que pasaron la noche juntos.

Hace unas semanas la modelo no pudo evitar las preguntas en un evento acerca de una foto donde se la ve a ella saliendo del departamento de Pico en la zona de Cañitas. De muy buen humor, la modelo dijo: “Estuve una hora. No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida, se estaba por ir de viaje y me llamó para charlar”.

Y agregó: “Fue una llamada sorpresa, estaba saliendo del gimnasio con mi hermano y fui asquerosa, sin darme una ducha. Fui horrible, no fui ni a conquistarlo ni nada. No era una cita romántica, era para charlar y saber de nuestras vidas”, agregó Pampita. Ahora la modelo sí se arregló y al parecer lo reconquistó.