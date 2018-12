En esta oportunidad, el actor sorprendió a todos al ingresar a un local de comidas rápidas junto a su esposa, la actriz Rita Wilson. El matrimonio, que cumplió 30 años de casados en abril pasado, decidió disfrutar de un grasoso almuerzo navideño en un lcoal de la de la cadena In-N-Out, de Fontana, California. Hanks y Wilson pidieron hamburguesas, papas fritas y gaseosas en el mostrador, y se fueron con su bandeja a sentarse a una mesa.

Tom Hanks paga las hamburguesas

Durante la visita al restaurante de Hanks y Wilson, varios comensales subieron imágenes a las redes sociales y todos coincidieron en sentirse sorprendidos por la celebre visita y destacaron su cariño hacia la pareja de artistas.

"Tuve el honor absoluto de conocer al único Tom Hanks y su hermosa esposa Rita Wilson", publicó uno de los comensales.

"Es un buen tipo que se toma fotos con todos … nos dijo Feliz Navidad", escribió otra clienta de local de comida rápida.

"Tom Hanks está en In and Out, sentado frente a nosotros", comentó otros usuario que posteó una foto de Tom y Rita almorzando.

Fanático de la comida rápida, Hanks llegó reconocer que tiene diabetes por "haber sido un idiota y no haber controlado como es debido su dieta y su peso". El protagonista de éxitos como Forrest Gump, Náufrago y El Código Da Vinci, fue diagnosticado con diabetes tipo 2 en el 2013 y afirmó que la causa podría ser el constante cambio de peso debido a sus papeles tan variados.

