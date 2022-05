Nicole Neumann no sabe que hace Cubero con sus hijas

"No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos. No se, todo bien. Debería estar enterada" aseguró ante un grupo de periodistas que la esperaba en el Aeroparque.

Además, Nicole aclaró: "No tengo ganas de entrar en ningún tipo de conflicto", despejando así cualquier duda acerca de un posible frente de tormenta con el ex jugador de fútbol.

La publicidad

Allegra, de 11 años, es la coprotagonista de una publicidad de una billetera virtual que su padre hizo para las redes sociales y que puede verse en su Instagram oficial, junto con los bloopers de la grabación.

Neuman y Cubero estuvieron juntos durante 8 años, entre 2008 y 2016, y tienen 3 hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabian Cubero (@fabiancuberooficial)

Un hijo en camino

Tras su divorcio, el exjugador de Vélez Sarsfield inició una relación con Mica Viciconte, con quien en los próximos esperan la llegada de un varón al que llamarán Luca.