La producción no entendía la negativa de Nicole a retomar su trabajo y cuando se pusieron a averiguar llegaron a la conclusión que el problema era que quien toma la posta de Vero en la conducción es Jimena, justo la novia del ex de Nicole.

ADEMÁS:

Pero la cosa no se quedaría solo en la bronca de tener que trabajar con la actual novia de su ex, sino que al parecer Nicole no estaría de acuerdo en estar como panelista de Jimena.

Es que en su momento ella pensó que cuando Verónica se fuera de vacaciones le iban a ofrecer la conducción del programa en lugar que tener que responder a las órdenes de Jimena, quien nunca estuvo en el programa y además no es conductora. Una guerra que recién empieza y habrá que ver cómo lo toman en el canal.