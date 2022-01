Nicole Neumann y Urcera le enviaron una carta documento a la promotora

De todas manera, la promotora patagónica salió a aclarar toda la situación esta tarde en "Intrusos" (América TV), donde no dudó en recular en su relato y admitir que todo habría sido una equivocación.

Milena aseguró que al recibir el documento en su domicilio, se sintió con un poco de miedo: "La verdad es que sí (me dio temor)... Cuando llegó a casa lo primero que hice fue comunicarme con mi abogada, para que preguntarle".

La letrada asesoró a su clienta para que continúe con su versión de los supuestos mensajes que intercambió con el novio de Nicole Neumann: "Lo que ella me dice es que es la verdad, a mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer... pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera".

A su vez, Melina aclaró el porqué hay fotografías del mundo de las carreras, en las que se le ve con Manu Urcera hace unos años atrás: "Nunca fui promotora de él, ni nunca tuve acercamiento a él".