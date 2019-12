Sin embargo, la actriz y bailarina explicó que no se verá con su ex novio e indicó que ‘incluso tal vez me tenga que volver antes del 31 para la promoción de la obra (Una semana nada más)’. Asimismo precisó -en diálogo con Primicias Ya- que tiene ‘el pasaje con fecha abierta y no sé cuándo me regreso’ e insistió en que ‘no sé nada Nico, terminamos en buena relación y no pasa más nada’.

La ex campeona del Bailando viajó al país vecino hace ya varios días, en los que aprovecho para compartir con sus seguidores de Instagram cada una de las aventuras que llevó a cabo y varios videos graciosos en los que se la puede ver jugando y riendo con sus amigos.

ADEMÁS: