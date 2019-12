Surgieron como trío con Kelly (voz) y Richard Jones (bajista) como líderes; luego mutó en su formación e incluyó a un argentino en batería entre 2004 y 2012 (Javier Weyler). Actualmente, es un cuarteto y se encuentra presentando su nuevo álbum de estudio, Kind.

Cabe destacar que su sonido es descripto por la crítica especializada como "Rock británico puro", que se mueve entre otros géneros como el Indie y el Britpop. “En realidad, intentamos y agregamos influencias de diferentes estilos todo el tiempo. Somos grandes admiradores de todo tipo de música. Pero finalmente suena como nosotros”, analiza Richard en diálogo en exclusiva con POPULAR, evitando encasillar al grupo.

“Creo que siempre nos hemos propuesto ser una gran banda en vivo y siempre hemos querido que nuestra música sea una verdadera representación de nosotros mismos en ese momento, creo que nos hemos mantenido fieles a esos ideales”, agrega el artista mientras enumera los nombres de los discos publicados por la banda para citarlos como ejemplo, entre los que se encuentran seis que llegaron a encabezar los rankings ingleses.

-Richard, ¿cómo podés describir el nuevo álbum de la banda? ¿Cómo fue el proceso de grabación?

Fue una sesión muy orgánica. Grabamos todo en vivo y mantuvimos las sobregrabaciones al mínimo para permitir que las letras y la melodía tuvieran el espacio que necesitaban para los tipos de canciones, sobre todo las más suaves y reflexivas.

-¿Cuál fue la primera canción que grabaron para Kind?

Creo que fue "Hungover for You". Kelly la escribió una tarde mientras estábamos haciendo algunos shows de verano y la tocó esa misma noche. Luego, cuando terminamos la gira, fuimos directamente al estudio al día siguiente y la grabamos junto con "Chaos from the Top Down".

-"Chaos from the Top Down" es una descripción dura de la sociedad…

Es verdad. Kelly tiende a escribir sobre experiencias y lo que está sucediendo a su alrededor, y esta canción es una reflexión sobre el estado de la política británica en este momento y cómo se refleja en la sociedad.

-¿Cómo es el proceso para componer canciones para la banda? ¿Te parece que se vuelve más fácil con los años o se torna más difícil encontrar inspiración?

Creo que cuando se trata de escribir, tenés que ser honesto y escribir sobre lo que verdaderamente te mueve. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Las canciones? ¿Algo en tu vida o algo que has leído, escuchado o visto? De lo contrario, si no eres honesto, cada uno de nosotros tiende a descartar las letras que no significan nada.

El 2020 y su paso por Argentina

Stereophonics ya tiene agendadas numerosas presentaciones por Europa para el primer trimestre del próximo año, y el interrogante sobre una posible presentación en el país mantiene inquietos a los fanáticos de la banda galesa.

“Vamos a salir de gira nuevamente en 2020, comenzando en Europa y luego con suerte en cualquier otro lugar donde se nos quiera”, resalta entre risas Richard.

-¿Visitarán Argentina en su tour?

Los planes se están uniendo mientras hablamos (sonríe y deja lugar al misterio).

-¿Qué recuerdos tienen de su presentación en Argentina?

Tuvimos un gran espectáculo en Buenos Aires y una cálida bienvenida de la multitud argentina. ¡Javier (Weyler) estaba tan emocionado de que tocáramos en Argentina! Recuerdo que nos decía lo genial que era el país y qué lugares no podíamos dejar de visitar durante nuestra estadía.

-¿Cuáles fueron los momentos más divertidos que recordás a lo largo de tu larga carrera?



Pasamos por muchos momentos graciosos, como te podés imaginar. ¡Demasiados para mencionar! Algunos con aspectos más emocionales que otros. A lo largo del tiempo, muchas cosas suceden y cambian. Pero esas experiencias nos convirtieron en una versión más fuerte de lo que somos.

-Hace unos meses llegó el rumor de que Kelly pensó en abandonar la banda. ¿Qué hay de cierto?

Fue solo un rumor, no mas que eso. ¡Iremos por muchos años más todavía!