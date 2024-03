Noche de escándalo en Gran Hermano

Embed

Tras las salidas de placa -por la votación popular- de Joel Ojeda (0,2 %), Virginia Demo (0,6 %), Isabel de Negri y Agostina Spinelli (4,4 %), por lo que el mano a mano final fue para Lisandro Navarro y Juliana Scaglione. El asesor financiero debió abandonar la casa porque recibió el 61,6% de votos en contra, mientras que Furia obtuvo el 38,4%.

Al comunicarse con los participantes, Santiago del Moro aseguró que este enfrentamiento en la placa “podría haber sido una final” y felicitó a ambos jugadores. “Por decisión del público, quien abandona la casa y se va por esa puerta es… ¡Lisandro!” reveló la decisión del supremo el conductor de Telefe.

El Escándalo

Luego del momento de la definición, Agostina Spinelli interrumpió el momento para expresarle públicamente a Santiago del Moro que quería irse de la casa porque no quería seguir conviviendo con “alguien que la amenazó de muerte” , en clara referencia a lo que le dijo Juliana Scaglione durante la cena de nominados del sábado por la noche.

“El que quiera irse en este momento puede hacerlo, están las puertas abiertas y se pueden ir cuando quieran” fue la insólita respuesta que el conductor y responsable visible de "Gran Hermano" le dio a Agostina, una persona que estaba desbordada, en plena crisis, por las amenazas de muerte que había recibido por parte de una compañera de convivencia.

“Tengo miedo de quedarme, mirará si me clava un cuchillo, me dijo que me iba a matar. Hay muchos femicidios y homicidios” fue lo que fundamentó -visiblemente angustiada- la expolicía bonaerense sobre lo sucedido con Furia al charlar con el conductor de "Gran Hermano 2023", que -increíblemente- no ofrecía ninguna muestra de empatía por la participante y su miedo fundamentado.

De hecho, Santiago del Moro argumentó que "hay cámaras las 24 horas en la casa, pero que si el juego le hace mal, no tiene que estar en él" aclarándole que era su decisión, y que se tomara tiempo para tiene que repensar la situación antes de actuar.

Presa de la situación de inestabilidad emocional y viendo que las respuesta que recibía por la parte del conductor y la producción del reality, Agostina Spinelli reafirmó su intención de privilegiar su vida e irse del programa en ese momento.

Protección y Recaudación

Según fuentes cercanas a la producción de "Gran Hermano", Juliana Scaglione tiene cierta "protección" por parte de los responsables del reality, que no muestran los momentos de tensión extrema que generan los desbordes que provoca esta polémica participante.

Los motivos de este cuidado en la imagen pública de Furia tienen que ver cuestiones de rentabilidad, tanto en rating como económico.

Como para tener una referencia directa de lo que significa esta participante en los intereses del reality, basta con saber que la votación de los telespectadores durante la undécima gala de eliminación generó unos ingresos de 80.000 dólares para las arcas del canal.

Es importante destacar que la plataforma que aporta y custodia el premio para el ganador de "Gran Hermano" ofrece pakcs "ventajosos" para votar en las diferentes galas del reality