Apenas le preguntó la diva acerca de su presente amoroso, la bailarina fue directa. "La pasé mal. De hecho tengo altibajos todavía, pasó poco tiempo. Estaba muy enamorada aparte pero bueno, le mando un beso, ja ja ja. Se terminó la relación y ya está. Lo lamento", se sinceró en relación al vínculo con el empresario gastronómico, Marcos Baldovino.

Con él se habían dado una segunda oportunidad, pero por las expresiones de Marzol ayer, no fueron suficientes.

Sí, en cambio, la rubia se mostró entusiasta a la hora de hablar de Ezequiel Iván Cwirkaluk, es sabido sobre la buena vibra entre ella y El Polaco, por lo que Noelia ratificó su afecto hacia el cantante de cumbia.

Sin embargo se atajó: "Por el momento no pasa nada, somos compañeros de trabajo", sostuvo acaso por la reciente separación. Igual no se abstuvo de elogiarlo. "Es que el Polaco es un conquistador nato. Estamos los dos solos, nos llevamos muy bien, tenemos mucha química y él es un depredador serial. Eso también a una la frena. Me hace parar las antenas”, explicó como quien evitar la guardia baja, en cuestiones del corazón. No obstante de ello, parece que entre ellos ninguna puerta se cierra.

Incluso hace poco Noelia compartió una anécdota cuando Ezequiel se quedó a dormir en su casa, entonces en reparación. "Puse almohadones en mi cama, y yo me quedé de un lado y él del otro", describió aunque todo quedó en eso, confió. "Estábamos muy cansados".