Vero Lozano contó cómo fue su encuentro con Lenny Kravitz

"Fuimos a ver a Lenny con Pao, una amiga que amo. cuando termina el show nos invita a ir con un grupo de chicas y chicos al Faena", en esa oportunidad, la psicóloga se ofreció como traductora sin pensar que el lugar de encuentro sería en el ámbito de relax del edificio.

"La miro a mi amiga y le digo ´‘vamos, no vamos a hacer nada. Vamos a ver qué onda Lenny Kravitz’’´. Ya con su ingreso algo le llamó la atención.

"Entro, había mucho vapor y veo al fondo algo muy oscuro, chiquitito, con parte de la banda con chicos y chicas. Todos estaban en toalla, no en pelotas. Yo estaba con mucho calor porque me había dejado el jean. Soy una cagona, voy pero no voy hasta el fondo", se reconoció. Unas manzanas, "al estilo Almodovar", recordó la muchacha y poca comunicación.

"Dijo ‘hi’, pero estaba ahí onda que le chupaba un h.. No tenía ni una actitud de acoso, ni nada. En un momento dice ‘¿ustedes pensaron que iban a terminar acá?’. ¡Se creía mil y yo pensaba ‘enano, what are you thinking about?", manifestó Vero, con la honestidad brutal que la caracteriza. Al final, abandonaron el lugar. "Es un papanatas modelo cañón", le dijo a su amiga, nuestra American Woman.