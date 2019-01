Nora Carpena: "Los amigos son mi familia"

La vida de Nora Cárpena cambió en el año 2011 con el primer accidente cerebro vascular de su marido, el productor y ex galán Guillermo Bredeston y si bien salió del primero con ciertos reparos, lo ciertos que tres años después se repitieron la situación se agravó. En julio del año pasado murió y sorprende con la entereza que Cárpena encaró esa etapa difícil de su vida.

Nunca dejó de trabajar, sólo se limitaba en horarios. Hoy gracias a sus grandes amistades que cosechó en su extensa carrera, primero Moria la hizo debutar el 14 de mayo del año pasado, dos meses después muere Bredeston y el 4 de enero de este año se subió a las tablas con un tributo a los jóvenes de ayer en Viva La Vida.

“Es la vida. Es así. Yo siempre conservé la vida familiar. Primero nos reuníamos en casa de mi abuelo, luego en casa de mis padres y luego en mi casa y ahora en una de mis dos hijas (Lorena y Nazarena). Hoy llegué a una edad en la que las chicas tienen su camino, tienen que tener su vida y de eso también se trata el musical de Valeria Ambrosio”, cuenta Cárpena que la vida pese a los sin sabores “es placentera” y lo demuestra en el teatro Lola Membrives.

En Viva la Vida, una comedia con varias canciones de Palito Ortega, cuenta la historia de un grupo de jóvenes amigos de la década del 70 que acusan 30 años y sellan un pacto y es que cuando lleguen a la vejez y al primer signo los seis (Mercedes Carreras, Marta Bianchi, Nora Cárpena Rodolfo Ranni, Alberto Martin y Jorge Martínez) se van a vivir juntos a una casita del Tigre.

El elenco joven lo integran una camada de actores de gran nivel musical, como Natalia Cociuffo, Cristian Giménez, Andrea Lovera, Emanuel Robredo Ortiz, Lula Rosenthal Ivanna Rossi y Patricio Witis. Desde hacía larguísimo tiempo que Cárpena no se subía a un escenario incluso antes del accidente cerebro vascular de Bredeston en 2011.

“Viva la Vida es un musical que te levanta el ánimo, cuenta una estética de los 70 fantástica, pero no puedo disimular que el año viene muy duro. Yo en el fondo sigo pensando que es Guillermo que me da trabajo, esta propuesta apareció a fin de año 2018 y la situación económica no cambió. El teatro no escapa a la realidad del país. Es terrible lo que está pasando”.

Siempre directa, Cárpena sostiene que “a las obras que hoy les va bien, le deberían ir mucho mejor. No hay público, hay malas políticas para el sector, los restaurantes están vacíos. Esto no es ficción, la crisis le pega a todo el mundo. tengo la sensación de que están empecinados en destruir. No sé quién ni cómo se arregla esto, pero la verdad es que nunca vi una cosa así. Hablo del país, fábricas que cierran, gente sin trabajo. La verdad asusta, quedan la familia y los amigos”.

En lo particular “estoy viviendo un momento distinto de mi vida, estoy aprendiendo a transitar este nuevo camino. Es cierto que Guillermo estaba postrado, para mí estaba y no estaba al mismo tiempo. Los últimos cuatro años era solo presencia de Guillermo. Cuando llegaba del trabajo siempre estaba y yo me acercaba para dar la mano”.

Sobre las nueva de camada de jóvenes que retrata la obra, Cárpena siente que el corte o mejor dicho el choque generacional “se da mucha más entre mis hijas y mis nietos, que yo con mis padres cuando era joven. Ahora cambió todo, salen a las dos de la mañana, las nuevas tecnologías no nos atravesaban a nosotros. Ahora mis nietos son jóvenes y pese a todo, veo que todo anda como el traste. Igual los códigos de los jovenes nunca cambian, siempre quieren cambiar el mundo y en buena hora”.

Nora Cárpena regresa a la tablas con compañeros de ruta, aunque un nombre tiene un especial recuerdo porque se dijo que por Alberto Martín ella se separó por un tiempo de Bredeston en los 80. Quien la puso contra la pared fue Moria Casán en su programa Incorrectas (América): “¿Vos en un momento tuviste un romancete, saliste con Alberto Martín?”, le preguntó Moria sin anestesia y Cárpena con típico humor contestó. “Nooo, ojalá lo hubiera tenido”. La reconciliación fue en unos meses y la actriz prefiere olvidar quien tiró el rumor y se quedó con el grato recuerdo: “Guillermo me invitó a hacer un viaje, tomamos un barco en Buenos Aires, con las chicas, eh, con las dos nenas, nos fuimos al Caribe” y remata sin perdón: “El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”.