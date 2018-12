En este contexto, ¡Huye!(Get Out, 2017) fue una grata sorpresa porque se atrevió a tratar el racismo desde un gran estudio. Con humor negro y una dosis de terror, el director Jordan Peele realizó una crítica social que consiguió millones de espectadores y se ganó el corazón de los cinéfilos.

De esta manera, junto al siempre vigente Spike Lee, Ava Duvernay y Ryan Coogler, el cineasta se transformó en uno de los pocos realizadores que le otorga protagonismo a la colectividad afroamericana sin caer en estereotipos. Y, tras su excelente debut, los cinéfilos esperaban noticias suyas.

Finalmente, Universal Pictures compartió el trailer de su nuevo cóctel de terror psicológico y análisis coyuntural: Nosotros(Us, 2019). Según sus propias palabras, la pesadilla que vive una familia que se enfrenta a sus doppelgängers –una suerte de versión fantasmagórica de una persona viva- no es más que una metáfora de la vida misma.

Us - Official Trailer

"Creo que la idea principal es que somos nuestro peor enemigo, y esa idea creó este monstruo, The Tethered. Quería forjar esta nueva mitología que exploraba nuestra dualidad. Para los actores, sabía que esto era lo más divertido porque quién no quiere interpretar dos papeles en una película", explicó en una entrevista concedida a EW.

Y, a pesar que este film no abordará directamente la identidad racial, el director asegura que "al poner a una familia afroamericana en el papel principal, ya estaríamos explorando un territorio cinematográfico inexplorado (…). ¡Huye! Tenía una parte de la conversación racial y esta es otra".

Un universo terrorífico

Como un conocedor del género, Peele asegura que su nueva película se inscribirá en la tradición más notable del terror. Para él, lo más importante de esta nueva creación es la idea de poner a una familia en el centro de un hecho fantástico como sucedía en los clásicos de Amblin como Poltergeist(1982).

El neoyorquino destaca las influencias de clásicos como El Resplandor (The Shining, 1980) y Aquí Vive el Horror (The Amityville Horror, 1979). En tanto, reveló una serie de films que le sugirió a la actriz Lupita Nyong'o antes del rodaje. Y en la misma se deja entrever su pasión por los sustos.

La lista incluye: Volver a Morir(Dead Again, 1991), Babadok(2014), Te Sigue (It Follows, 2014), Dos Hermanas (Janghwa, Hongryeon, 2003), Los Pájaros (The Birds, 1963), Funny Games (1997), Mártires(Martyrs, 2008), Criatura de la Noche (Låt den rätte komma in, 2008) y Sexto Sentido(The Sixth Sense, 1999).

Asimismo, en sintonía con los fetiches del terror, el realizador aseguró que los elementos más tétricos del adelanto van a tener un rol central. "Soy amante de las imágenes icónicas (…). Creo que los conejos y las tijeras son cosas que me asustan, y que son cosas insensatas, así que me encanta subvertir y resaltar el miedo en cosas que no necesariamente asociarías con eso", explicó.

Sin dudas, a partir de una nueva mitología de seres aterradores y su ineludible factor contracultural, Nosotros en una de las apuestas más interesantes del año que se avecina. Solo hay que tener un poco de valor para enfrentarse con uno mismo. Lo cual, no es poco.

ADEMÁS:

¿De qué se trata Bird Box, la película de Netflix de la que todos hablan?

Las 25 series más esperadas de 2019, en fotos