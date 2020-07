Aunque prefirió no revelar quién es el candidato, la inminente conductora de Cantando por un Sueño 2020 dio algunas pistas: “Es de afuera del medio, nada que ver. Me escribió y dije bueno le sigo la charla para ver qué onda. Lo conocía desde hace mucho, mucho tiempo y bueno. Típica te preguntan cómo andas, y dije bueno... qué se yo, voy a darle charla como para despejar la cabeza y ver qué me pasa también”.

Y agregó sobre este pretendiente que tendría alrededor de 40 años: “Cuando llegó el momento de ´nos cruzamos en algún lado, vas a caminar, vas al supermercado´. Ahí dije cómo 'no'”.

Por otra parte, Fernández relató cómo atravesó el duelo tras la separación: “Estuve cuatro meses en cuarentena sola en casa y la cabeza me carburaba todo el tiempo, y recordaba. Y era masoquista, y miraba fotos, y videos. Quise activar, me di cuenta que lo estaba forzando, pero ya va a aparecer”. De a poco, ese dolor parece ir quedando atrás.

