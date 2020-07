Andy Kusnetzoff dio positivo de coronavirus: "Tenía mucha tos, pero nunca fiebre"

De acuerdo a lo expuesto por Kusnetzoff, comenzó a tener síntomas el último sábado, en horas de la noche. Cabe destacar, que en esa franja horaria, está al frente del programa PH "Podemos Hablar", que se emite por Telefe, sin embargo, la grabación del mismo se llevó a cabo el pasado miércoles, dado que el jueves -día en el que habitualmente se graba- era feriado por el 9 de julio.

En su última emisión, PH contó con la presencia del chef Christophe Krywonis, Flor Vigna, la modelo y conductora Romina Malaspina y el modista Benito Fernández.

“Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, indicó.

Asimismo, el conductor completó su mensaje con una historia en su cuenta de Instagram, en la que bajó tranquilidad en relación al estado de familia e invitó a todos a "cuidarse mucho".