Operaron otra vez a Jorge Lanata y evalúan trasladarlo a una clínica de rehabilitación

A partir de esta intervención, Lanata estaría un paso más cerca del traslado a un centro de neurorrehabilitación para continuar con su recuperación. Según trascendió desde su entorno, la clínica Santa Catalina sería una de las instituciones con mayores posibilidades de volver a recibir al periodista por cuestiones logísticas.

Asimismo, se supo que la derivación se realizaría entre el próximo martes y miércoles. La hija mayor del comunicador, Barbara Lanata, adelantó que se realizaría el procedimiento por pedido de la institución donde sería trasladado. "Esta semana no fui porque estuve enferma, pero hice videollamada, lo vi y me preguntó si había tenido fiebre. Por momentos está más ubicado y por momentos no, pero habla y está bien", afirmó en declaraciones televisivas.

“Fueron cinco meses de una montaña rusa; con picos muy abajo y muy arriba. Con momentos muy difíciles y otros en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados, y después retrocedimos”, agregó.

Según Bárbara, el botón gástrico brindaría la posibilidad de "trasladarlo, es algo que pidió el centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro".

Lanata sigue luchando por su vida. Jorge Lanata se encuentra internado desde el 14 de junio pasado.

Por su parte, Elba Marcovecchio, esposa del periodista, destacó la recuperación de su marido. "Jorge es un milagro, es un luchador. Del intestino está bastante recuperado, pero sigue en terapia intensiva, lo que indica que todavía falta. Hay que tener paciencia", comentó en una entrevista con LAM.

“Él está fantástico, sólo falta que los médicos estén seguros para empezar la rehabilitación. Si dependiera de él, ya la habría comenzado. Vamos a salir de esta como salimos de otras. Con Jorge enfrenté internaciones muy difíciles y siempre salimos adelante”, remarcó.

El conductor de Lanata sin filtro y PPT se encuentra internado desde el 14 de junio pasado, cuando llegó al Hospital Italiano para ser sometido a un estudio de rutina. En medio del procedimiento, sufrió una complicación y fue trasladado a la terapia intensiva, donde estuvo los siguientes tres meses, hasta que fue trasladado al centro de rehabilitación Santa Catalina, en el barrio de San Cristóbal.

Lanata volvió al Hospital Italiano pocos días después, en septiembre, cuando sufrió una neumonía y un cuadro febril, siempre con recuperaciones paulatinas. De todos modos, pocos días después su cuadro empeoró drásticamente y debió ingresar cuatro veces al quirófano como consecuencia de una isquemia intestinal: le sacaron 70 centímetros del órgano y recién el 16 de octubre los profesionales del centro asistencial pudieron volver a unir su intestino.