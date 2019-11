Apenas bajó del avión la mediática contó más episodios de violencia por parte del padre de sus tres hijos cuando todo se creía que era un matrimonio feliz: "Eran las 4:30 de la mañana y como yo no quería tener sexo, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo", aseguró Nannis en Involucrados (América).

Por esta razón, contó que ahora le cuesta construir una relación amorosa: "Cuando te pegan y te hacen todas las cosas que me hizo mi marido, todos los abusos que hizo mi marido de mí, no quedás bien. Te cuesta estar con alguien, no podés..." y anticipó que realizará "todas las denuncias para recuperar mi dignidad".