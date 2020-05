En ese sentido, el artista indicó que "está todo divino con que se diga que van a ser los últimos en salir por el contacto físico y resulta que después tenés toda una calle llena de gente que no cumple las normas" y remarcó que "los artistas somos los olvidados, los que no son monotributistas, no figuran en ningún lado. Hay mucha gente que la está padeciendo desde antes de la pandemia".

Además advirtió que "ya veníamos mal con el teatro de muchos años en los que iba decayendo la actividad, y con esto, todo es peor", por lo que aseguró que se unió a la organización ‘Artistas Solidarios’ que "es un grupo que se armó con Mosquito Sancineto y otros actores para ayudar a todos los artistas de segunda, tercera y cuarta línea, de todas las disciplinas: actores, bailarines, cantantes, músicos, acróbatas, artistas callejeros, vestuaristas, maquilladores, técnicos, etcétera".

"Unirme a esta organización, donde no existe la grieta, está re bueno. Ahí se comprueba que la grieta es una cosa provocada. Acá pertenecemos a distintas ideologías y todos estamos tirando para el mismo lugar, que es ayudar. No estamos haciendo un partido de ping pong político; estamos haciendo una función social", argumentó Pachano en diálogo con Teleshow.

Sobre la delicada situación que atraviesan los artistas, manifestó que "hubo declaraciones de la Asociación de Actores pero cómo siempre: dice cosas que no tiene que decir, utiliza palabras que no corresponden. Fuera de eso, me preocupo hoy por lo que estoy haciendo que me hace sentir vital, y que se puede; todos los artistas que están apoyando este proyecto son divinos, está todo el mundo".

Asimismo advirtió que tanto la AAA como SAGAI tomaron una decisión que no les competía. "No es solamente para los actores: es para los bailarines, los dobladores, los imitadores, la gente de circo Hay todo un mundo y una estructura. Es mucho. Si no se ponen a trabajar en serio es un problema de ellos, no es un problema de los artistas", explicó.

