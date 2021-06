Pachu Peña: "Trabajo para la gente, no para el jurado"

Es así que en diálogo con Diario Popular, Pachu analizó sus últimos desafíos laborales y su nueva faceta como bailarín en el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

-¿De qué se trata el nuevo programa de Playboy en el que estas participando?

-Son los Playboy Games, son juegos para las chicas de Playboy. Son tres por cada equipo, el fucsia y azul. Hay juegos que se hacen a veces en cumpleaños, de explotar globos con la cola, de llevar la manzana y colocarla en un bowl, y hay otros juegos como lucha en el barro. Son juegos que serán relatados por Osvaldo Príncipi, algo que me sedujo mucho porque lo quiero mucho, y yo hago los comentarios, llevándolo del lado del humor pero siempre con respeto hacia la mujer. Son capítulos muy divertidos de cada juego y la pasamos bien.

-¿Y cómo es tu experiencia de ser co-conductor? ¿Qué es lo que más te atrae?

-Bueno, Pablo Granados relataba fútbol en Radio Uno y yo comentaba, pero con humor también. Siempre me gustó el rol de comentarista, en este caso con los juegos de los Playboy Games. Son juegos muy sencillos que fueron sacados de YouTube, de cuando las mujeres cumplen años y se divierten de esa manera. Eso fue llevado a la pantalla a través de Playboy, con una buena imagen y a través de la belleza que tienen las chicas de Playboy.

-Volvió Tinelli y volvieron los viernes de humor, ¿cómo lo viviste?

-Regresar a Showmatch es una bendición, nací ahí. Para muchos es nuestro hogar, donde nos criamos de chicos. Para mí es un placer estar ahí tratando de llevar un poco de alegría y diversión de la mano de Marcelo.

-El regreso del humor a Showmatch era algo el público pedía mucho. ¿Cómo sentís esa expectativa por parte de la gente que sigue recordando cámaras ocultas de hace muchos años atrás?

-Es un programa que marcó historia y el humor es bienvenido. Creo que en estos momentos difíciles que estamos viviendo todos respecto a la pandemia. Todos tenemos gente internada o conocemos a alguien que falleció, necesitamos momentos de alegría, diversión y vivir un buen momento, y creo que Marcelo es el encargado de llevar eso a los hogares y la gente está agradecida y nosotros con la gente también.

-Con los viernes de humor vino de la mano Politichef, contáme qué se puede saber.

-Ahí no estoy, pero hay grandes personajes desde el Presidente, Cristina (Fernández de Kirchner), Sergio Massa, Berni, Santiago Cafiero, son varios. Están muy bien logrados con las máscaras e imitaciones, es divertido verlos ahí en la cocina que es parecido a cómo se mueve la política.

-Más allá del humor, este año estás como concursante de La Academia. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo viviste tu primera gala?

-Son desafíos, tengo un cariño enorme por Marcelo, el Chato, Fer y por mucha gente que trabaja ahí. Me vieron en Corte y Confección y me dijeron "venite a La Academia ya, te queremos" y me convencieron. Me gustan los desafíos, arranqué un poco nervioso y sé que vamos a mejorar. El tema que nos tocó no me convencía, traté de hacerlo profesional, pero me perdí en un momento y me fui de sincro, y cuando vi que me fui de sincro, ahí me entregué. No trabajo para convencer al jurado sino para que la gente se divierta, eso es lo que más me importa. El compromiso mío es con la gente.