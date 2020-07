Después de escuchar estos rumores, Pampita le pidió a su amiga Barbie Simons –quien forma parte de programa que emite Canal 9- salir en vivo telefónicamente para confrontar a la panelista de LAM. “Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa”, acusó mientras Brey escuchaba cada una de sus palabras.

Y exclamó, furiosa: “Esta mujer es una descarada. Me da rabia que me metan en pavadas. Me da bronca tener que responder a esta difamadora y mentirosa”.

Ante esta envestida, Brey le preguntó: “¿Por que te pones tan loca?”. Y la respuesta de Pampita la dejó sin palabras: “Nunca me volví loca, ni en los peores momentos de mi vida me volví loca, pase en mi vida el dolor más grande, así que guardate muy bien antes de llamarme loca".

Después de dejar atónitos a todos en el piso del programa, la modelo evitó cualquier tipo de intervención de su inesperada adversario: “Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy y cómo me manejo. Si no te gusta que te digan mentirosa, no mientas”. Mirá toda la discusión:

Pampita contra Brey El NUeve

