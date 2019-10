El último domingo apuntó en su programa contra Pampita: "¡Todas las semanas tiene novio nuevo!", en el marco de una nota a Barby Franco. Un día después, la top model le contestó: "No tuve tantos novios. Tuve tres en cuatro años".

Como Susana, Carolina Ardohain al usa su ciclo para dar respuestas. De hecho el lunes en Pampita Online, justo en el día que Net TV cumplió un año de vida, luego de que a la modelo no le gustara nada el comentario de la diva de los teléfonos, le salió al cruce con clase.

"Tampoco Susana es una carmelita descalza. Ella tuvo mil amores". Sobre sus amores explicó: " Uno piensa que va a durar toda la vida y a veces, dura un mes y a veces dura lo que tiene que durar, lo que está escrito o lo que Dios tiene escrito para uno". Y remató: "Ya no estoy en edad para salir a escondidas. Si no, no hay relaciones".