¿Es un lugar para hablar de estas cosas? ¡Por supuesto! El ciclo más visto del domingo (con ayuda de Lanata, que no salió al aire) se transformó en una especie de nueva versión de “La Corte” aunque con Susana en lugar de Mauricio D´Alessandro.

La pareja se sentó en el living de la diva y la primera en hablar fue la modelo que dejó al descubierto al letrado al afirmar que estaba al borde "del ataque de pánico". A pesar de que Burlando habla más tiempo frente a las cámaras que en los estrados, Susana comprendió el juego y le prometió “tratarlo bien” para no ligar uno de los bozales legales que el abogado de clientes tan disímiles Claudia Maradona y Juan Darthés, suele repartir en el ambiente.

Tras este entremés, Barby fue director al grano. "No está bueno que en tres meses te claven y te digan: 'No nos casamos'. La última vez, me enteré por tele. Después le mandé un mensajito y le puse: '¿Che qué onda?'".

Para Burlando, que ya había recuperado su postura, su "novia" estaba “poseída” como Linda Blair en El Exorcista, pero ella no se dejó intimidar y reveló que él no tiene sentido del humor, lo que automáticamente le hizo cambiar su semblante risueño a letrado.

"Si me dicen eso, sí que no me caso", acotó Susana que asistía encantada a esta suerte de skecth entre una persona que lleva importantes asuntos legales y su novia

"Todo empezó el día que vine a jugar, y estuvo como invitada Mariana Nannis. Me simpatizó ella y ahí empezó todo", dijo Barby, y a continuación dejó a entender que como la rubia es clienta de Burlando y ella le dio “like” a un tuit de apoyo a la ex del Pájaro, eso pudiera interpretarse como una indiscreción al “secreto profesional”.

"Hay algo que es inmaculado y es mi trabajo, mi templo es mi oficina", afirmó el abogado y aseguró que todo el show mediático que hizo Barby fue a instancias de Carolina "Pampita" Ardohain.

"Yo hablo con ella y siento que estoy hablando con una amiga. Después me doy cuenta lo que dije", reconoció Barby, que la semana pasada sorteó su vestido de novia en Pampita Online. "Estaba haciendo el vestido de novia, y con esto ahora me enojé y dije que lo iba a rifar en internet", explicó.

Un detalle que no pasó por alto, fue cuando Burlando contó una anécdota referente a la pampeana y un futuro posible casamiento. “El otro día en un desfile de vestidos de novia, Barby tiró el ramo. Yo estaba sentado y al lado mío estaba Pampita. Ella lo agarró…”.

“Pampita se casa cada cinco minutos", interrumpió la Su, "¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!”, agregó, en referencia a Pico Mónaco de quien se separó a principio de 2019; al empresario Mariano Balcarce, con el que salió cinco meses y al economista Roberto García Moritán, su actual pareja.

Asimismo, Burlando contó que que Pampita le empezó a pegar con el ramo de flores en medio del desfile. “¡Le pegaba para que deje de hacer sufrir a su amiga!”, acotó Barby.

Todo fue llegando a su fin cuando Burlando aseguró que el casamiento está #suspendido, no está cancelado".

"Ahora soy yo la que no se quiere casar", se quejó Barby y le preguntó a Susana si le convenía casarse.

"Depende lo enamorada que estés, depende cómo fluya", le contestó al diva.

"¡Es que está fluyendo medio mal!", le retrucó Barby, entre risas.