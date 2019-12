Pampita dijo ayer: "Yo no busco venganza. Si ella sale a decir me equivoqué. Se termina todo. Yo no duermo hace tres días... no sé cómo hace ella con todas las mentiras que dijo". Caso contrario, Pampita está dispuesta a dar una batalla legal porque: "Me clavó un puñal por la espalda. No era mi empleada, era mi amiga. Viviana el día de mi casamiento integró el grupo de amigas íntimas como “las damas de honor” (eran 30 y fueron vestidas de negro)".

El momento de quiebre de la conductora fue cuando la ex niñera tildó de "mala madre" a Pampita porque no llevaba a los hijos al colegio a la mañana.

Ayer Pampita no dejó pasar semejante acusación y señaló que ese era su límite. Rompió en llanto al decir: "Yo voy a decir la verdad. No soy mala madre, no llevo a los chicos al colegio porque trabajo de noche".

Pampita confesó que ayer la mañana con su equipo de abogados se presentaron en el juzgado que corresponde por la zona para solicitar un bozal legal: "No lo pudimos obtenerlo porque el juez está de licencia. El daño ya está hecho, Viviana recorrió desde el sábado pasado hasta hoy (por ayer lunes) siete programas de televisión".

Por lo pronto, Pampita recalcó que todo por el momento no pasa de una denuncia mediática porque todavía a ella no le llegó ninguna demanda de parte de su exniñera: "Hoy lunes le tuve que mandar a ella una carta documento porque no se presentó a trabajar. Claramente yo no la eché. Y si Viviana cree que yo voy a negociar porque salió a despotricar contra mi honor para negociar plata de la indemnización, que se olvide. Yo no voy a poner un sólo peso por su silencio. Yo tengo las suficientes pruebas para mostrar a la justicia, fotos y chats en Whatsapp".

ADEMÁS:

En el programa, Pampita le dio un tiempo para que Viviana Benítez pida perdón por el daño: "Siempre uno está a tiempo de arrepentirse. Yo no quiero humillar a nadie. La mentira está mal siempre. Insisto que no voy a negociar un sólo centavo con los abogados para que deje de decir mentiras. Vivimos en democracia y en un país donde, espero, que la justicia funcione. Esto que los juicios lo ganan siempre los empleados, creo que no siempre tiene que ser así".

Pampita acaparó la primera hora de su ciclo para hablar de su tema personal y luego en segunda hora le dedicó una entrevista a la actriz Julieta Díaz y a una odontóloga para los cuidados estéticos de los dientes. Cuando abrió el ciclo, pidió disculpas por su ánimo caído tras la denuncia mediática: "Espero rendir como siempre, pero sepan entender que hoy estoy muy angustiada por la situación que estoy viviendo con una amiga".

Quien la interrogó fue el panelista, Luis Piñeyro. Pampita señaló que la denuncia "me tomó por sorpresa. El sábado pasado cuando Viviana Benítez estaba en un canal de cable de noticias, yo estaba en casa con Roberto (García Moritán, su flamante marido) y mi hermano. Luego me empezaron a llamar todos mis amigos por lo que estaban viendo en la tele".

Pampita se indignó también cuando la ex niñera dijo que por su maltrato ella perdió un embarazo: "Ella estaba de vacaciones en Paraguay cuando perdió el embarazo".

Viviena Benítez trabajó casi 5 años en la casa de Pampita y se convirtió en una amiga para la modelo. Nunca se imaginó que la relación laboral iba a terminar de la peor manera: "Yo pago puntualmente. No tiene ningún reclamo económico. Está anotada en la categoría más alta. Tengo todo en regla. El 20 de diciembre incluso habíamos arreglado las vacaciones de enero y febrero".