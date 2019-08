"Me fui por los créditos UVA", reveló en el programa Siempre es hoy de Radio Del Plata. "Me sorprende que tanta gente preparada lo haya sacado. Era algo que para mí estaba tan a la vista y yo pensaba 'me enfermo si hago esto'", agregó la actriz. Además, volvió a remarcar que no se trató de algo político, ni que su militancia fuese un factor incidente en su salida. "En el momento en el que me fui se empezó a decir que 'me habían echado por kirchnerista' y no, yo me sentía feliz de haberme ido. Por otra parte, nunca recibí ninguna bajada de línea ni pedido de nadie", concluyó.

Pese a que ella haya negado haberse alejado del banco y los spots creados por Mercado McCann a causa de su ideología política y militancia, cabe recordar que esta misma agencia fue la que, este mismo año, fue acusada por Marito Baracus de incluir, en un contrato ofrecido a este, clausulas donde le prohibía tocar temas políticos, no solamente durante la realización de los proyectos con él sino "por tiempo indefinido". Hay que tener en cuenta que el youtuber realiza contenido satírico sobre distintos personajes de trascendencia de nuestro país, en especial del presidente Mauricio Macri.

