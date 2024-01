"Me parece que es una pena, un error grave desfinanciarlo", dijo Suar en declaraciones al programa de América "LAM" en el marco del estreno de "Jaque Mate", el filme que protagoniza y que se estrenará en cines el próximo 25 de enero y luego estará disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

"Vos podés mejorarlo, pero no desfinanciarlo. Se puede hacer más eficiente. El Incaa es un ente autárquico, si bien recibe plata del Estado, se puede decir 'lo quiero de esta manera'", agregó el actor del filme "Un novio para mi mujer" y la serie "Los protectores".

Pero destacó: "Hablar de la cultura en términos solamente económicos, qué da, qué no me da, me parece un atraso total (...) No todo es la plata, la identidad de un país con la cultura es cómo te valorizás en el mundo".

Por otra parte, consultado sobre los rumores del cierre de Pol-ka que circularon la semana pasada, Suar no dio una respuesta contundente: "No cerró, es un hasta pronto, un fin de ciclo con toda la tristeza".

"Yo ya venía haciendo el duelo hacía dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción, en 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar", explicó.

"Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, por la realidad y cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar a Pol-ka, sumado a que en los últimos dos años, con las producciones que hice, no pude lograr el éxito que quise. Intenté y no pude".