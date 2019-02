Pero claro, como pasa en estos premios, el que gana está feliz pero del otro lado empiezan las críticas y los cuestionamientos porque no están de acuerdo con el resultado. Una de las que decidió hacer público su descontento fue Paula Chaves quien descargó energías por Twiter, al exponer su punto de vista tras conocerse que el premio mayor fue destinado para Fátima es Mágica y no para Locos por Luisa, la obra que encabeza. Y si bien aclara que no es nada contra Fátima Flórez y su obra, sí deja asentado que son ellos, Locos por Luisa, los que van segundos en ventas en Carlos Paz, mientras que la ganadora del oro, ocupa un cómodo tercer puesto.

“¡Es demasiado!” fue lo que escribió Paula y arrobando al intendente local, Esteban Avilés que, tras ocho años consecutivos apostando a la plaza teatral de la Villa, quedó más que claro que esperaban el premio mayor de los Carlos, el de ‘Oro’.

Pero la cosa no quedó ahí porque Paula la siguió después de la pregunta de Angel de Brito para Paula: “¿Qué les cambia un premio? Nunca entendí esto”, la consultó el periodista.

“¡En nada! La gente por suerte sigue eligiendo a Pedro Alfonso -insistió Paula . Pero es un reconocimiento por estar ocho temporadas ininterrumpidas apostando a la misma plaza teatral y siendo primero en comedia a nivel nacional”.

“¡No sé ni para qué van! Los premios no cambian nada”, concluyó De Brito.

Estas declaraciones de Paula, donde dejó entrever que el productor de Fátima tenía algún tipo de arreglo con la Municipalidad de Carlos Paz, que es la organizadora de los premios, hicieron que su marido, Pedro Alfonso, tuviera que salir a aclarar la situación y en una entrevista con Intrusos habló del tema: “Trata de defenderme a mí, pero bueno, no es criticar al que gana, no pasa por ahí. Son muchos años, y bueno. No es criticar al que gana, no tenemos nada contra Fátima, todo lo contrario”.

Y Pedro aseguró que su mujer siente que después de tantos años de éxito y de apostar por la Villa, el premio les corresponde a ellos: “Pau siente que acompañándome desde hace ocho años, alguna vez nos podría haber tocado a nosotros. A mi la Municipalidad de Carlos Paz no me tiene que devolver nada, nosotros venimos a trabajar acá. Lo que recibimos nos pone contentos, igual cada uno tiene su opinión y yo tengo la mía. A mí no me duele no haber ganado, pero hay muchas cosas de fondo. Son muchos años que estamos acá y hay cosas que las sabemos nosotros. No hay enojo ni nada, después Paula puede tener su opinión”, aseguró.

Por otra parte, Pedro dijo que no le gustó la ausencia de Flavio en los premios y que le llamó la atención que no lo nominen. Un premio siempre polémico.