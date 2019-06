Paulo Kablan y Mauro Szeta hacen "Relatos Criminales" en TV

Pero la ausencia de ciclos relacionado con el mundo policial es notoria. Desde hace dos domingos, en la franja de las 16, en Telefé, la dupla Paulo Kablan y Mauro Szeta conduce Relatos Criminales, ciclo que logra entre 6 y 7 puntos de rating.

No es la primera vez que trabajan juntos. Se conocen desde hace muchos años, incluso cuando los dos hicieron su paso por Diario Popular, y formalizaron dupla en C5N con El Expediente. Antes de recalar con Relatos Criminales con otra dinámica y recursos, los dos debutaron en el teatro con Digan la Verdad ¿Quién Fue?.

A las tablas sólo llevan los casos mediáticos, mientras que en Telefé los dos van a lugar de los hechos. La escenografía no es más que una mesa dos sillas, material de archivos y un invitado.

"Ahora aparece el auto como un personaje que nos lleva de un caso a otro. Tratamos en cada envío tratar dos casos, tenemos un segmento para dar consejos para evitar robos u otros datos sobre, por ejemplo, cómo entrenar perros para la defensa", contó Kablan que a su vez es columnista de Morfi, Todos a la Mesa (Telefé).

En verdad el canal los volvió a juntar en dupla (Szeta este año se incorporó al noticiero del mediodía y a la tarde sigue en Cortá por Lozano): "Nosotros somos los que hacemos la cocina del periodismo policial, porque ante la vorágine de los casos, que se muestran uno tras otro, muchos quedan en el tintero. Nosotros paramos un poco la pelota y retomamos viejos casos para informar el estado actual de la causa judicial. Los casos se tapan unos a otros. Y así como el televidente se pregunta ¿Qué pasó en tal caso?, nosotros hacemos lo mismo".

ADEMÁS:

Kablan insistió en que Relatos Criminales se plantea en clave de película: "Arrancamos con la crónica policial desde la cocina, es decir, cómo se hizo, cómo se investigó y caminamos al lado de la causa". El género policial crece en interés del público porque "al igual que en el teatro. A la gente le gusta que le cuenten el caso como si fuera una novela. En la tele pasa algo similar porque hay más interés en la historia que en la primicia. Una muerte no es un número. Es verdad que se suma mucho las redes sociales, pero eso no es periodismo porque no hay trabajo de chequeo de fuentes. El gran error es confundir la data en las redes sociales. Por ejemplo en el caso Nisman hay que separar las aguas del expediente judicial de la interpretación política. No hay que mezclar todo".

Sobre su compañero de dupla y de ruta, Szeta con quien juega en las tablas con el Lado B del policial: "Somos distintos, pero nos complementamos. Yo soy de parar la pelota y ver lo que no se terminó de contar y a Mauro le gusta más la actualidad".