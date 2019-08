Peligro Sin Codificar, el primer ciclo televisivo por duplicado

-Que un mismo programa de televisión salga al mismo tiempo por dos canales diferentes, es la primera vez que ocurre.

-Así es. Es histórico. Estamos volviendo y estamos volviendo por partida doble. Nos tuvieron que esperar un poco nuestros televidentes, pero ya estamos de vuelta prácticamente. Estamos muy contento y no veo la hora de arrancar. Va a ser un regreso con todo. Nos gusta el desafío de estar en dos canales al mismo tiempo. Vamos a ser protagonistas de un momento singular. Vamos a encarar este proyecto con muchas ganas e ilusiones.

-¿Cuáles son las expectativas de rating que tienen habida cuenta de que Telefe es un canal líder y Net TV es una pantalla más fría?

-Tenemos muchas expectativas positivas en los dos canales. Nos gusta trabajar en Telefe porque significa formar parte de las grandes ligas, pero también nos enorgullece formar parte de un canal nuevo que está en plena formación como Net TV. Es una experiencia nueva y tenemos fe que nos va a ir muy bien. Peligro Sin Codificar tiene un público muy fiel que nos sigue desde siempre.

-¿Se puede decir que después de diez años en el aire Peligro Sin Codificar ya es un clásico de la tele?

-Creo que sí. Comparto plenamente esa idea. Nosotros arrancamos en el año 2009 por América con un programa muy chico y no es fácil llegar a estar diez años consecutivos en el aire. Por eso no dudo en decir que para mí Peligro Sin Codificar ya es todo un clásico.

-¿Te gusta que el programa salga al aire los sábados o preferirías que volviera a salir los domingos como era antes?

-Cuando el año pasado, Telefe nos ubicó por primera vez en la grilla los sábados a la tarde, yo tenía mis dudas de si el programa iba a andar. Pero ahora sinceramente estamos muy conformes. El programa anduvo bien el año pasado en este horario y creo que ahora vamos a repetir esa performance. Nos gusta trabajar el sábado a la tarde y tener el domingo libre, que es un día más tranquilo, para descansar y compartir momentos con nuestras familias. El canal el año pasado apostó fuerte cambiándonos el día de emisión y la jugada salió bien.

-¿Cómo te definís profesionalmente?

-Soy conductor, animador, hago periodismo, pero si me tuviera que definir te digo sin temor a equivocarme que hago un poquito de todo.

-Cambiando de tema, ¿les dice tu pequeño hijo José: "pa o ma quiero tener un hermanito para jugar a la pelota"?

-Por ahora no. Lo que nos dice es que quiere seguir estando solito y nosotros le estamos dando el gusto. Tiene 3 años y medio y le encanta ser el centro de atención en la familia. Está muy cómodo así como está.

-¿Van a volver pronto los hermanos Korol a trabajar juntos en televisión?

-Es un sueño. Nos gustaría. Pero por ahora no ha llegado el momento. Las ganas de hacer un programa juntos los tres hermanos Korol siempre están. Tarde o temprano vamos a tener nuestro programa. Pero momentáneamente tenemos que seguir esperando.

-¿Creés que con los Fernández-Fernández va a mejorar la situación económica de la Argentina?

-Alberto por ahora, es un candidato. Hasta él mismo lo dice. Hay que esperar hasta las elecciones del 27 de octubre. Gane quien ganare la situación económica del país tiene que mejorar por el bien de todos. Ojalá mejore ahora mismo y no que tengamos que esperar hasta el 10 de diciembre. Tenemos que superar esta crisis ya mismo. No se puede esperar más.

"En radio no busco la risa sino acompañar"

-¿Se puede decir que tu programa Despierta Corazón, que se emite de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por FM 101.5 radio Pop, es la versión radial de Peligro Sin Codificar?

-No. Son dos propuestas totalmente distintas. En Despierta Corazón no se busca el humor. En el programa de radio la prioridad es ser una compañía para el oyente. No hay puntos de contacto entre los dos programas. Son proyectos diferentes. Con Despierta Corazón también ayudamos a la gente en pequeños emprendimientos.

-Hablando del programa en Net TV y teniendo en cuenta que irá en el mismo horario que en su época tuvo VideoMatch, ¿Peligro Sin Codificar está pensado para irse a dormir con una sonrisa?

-Indudablemente Peligro Sin Codificar tiene el mismo ADN que VideoMatch en sus comienzos. La mayoría de los que hacemos el programa salimos de las huestes de Marcelo Tinelli. Nosotros aprendimos a hacer humor gracias a VideoMatch. Los contenidos de los programas son similares. Pero Peligro Sin Codificar y VideoMatch tienen su mismo ADN.

-¿Quiénes son tus referentes profesionales?

-No tengo referentes, pero reconozco que admiro a Marcelo (Tinelli), Julián (Weich) y (Nicolás) Repetto. No trato de copiar a nadie en especial. Uno va enhebrando y construyendo su propia carrera. No es lindo copiar modelos. En la tele argentina hay muy buenos conductores. Respeto a todos los demás, pero busco dejar mi propia impronta.

Lo clásico y lo nuevo

Con Peligro Sin Codificar, vuelve el programa más reidero de la televisión -como siempre con la conducción de Diego Korol- y el humor de Pachu Peña, Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Campi Campilongo y Nazareno Mottola.

Ahora sabatino, este ciclo humorístico trae de regreso el humor a la pantalla chica. En esta undécima temporada, continuarán los clásicos segmentos como A todo TV, Noticiero Clandestino, La Peña, Infumables, El Pibe Play, Los Reyes del Stand Up y Los Wikipedia, entre otros.

Además, promete el humor más desopilante para reír en familia, con divertidos personajes y nuevas secciones con la participación especial de reconocidos humoristas: Marina Castillo, Marcelo Ruiz Díaz, Santiago Korovsky, Nancy Gay, Ricardo Streiff, Ivana Acosta y Walterio López. A la hora de definir a cada uno de sus compañeros de la troupe, Diego Korol dice: “Yayo, soñador; Pichu, mágico, Nazareno, pensador; Pachu, elegante y Campi, ilusionista”.