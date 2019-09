Perdió el brazo en una escena: el calvario de la doble de Milla Jovovich

"Adiós a mi brazo marchito, hola a mi muñón. No es la forma en que planeé que mi vida fuera, sino simplemente ir a abrazar lo que tengo y seguir adelante y hacia arriba. Afortunadamente, tengo un equipo de apoyo impresionante detrás de mí", publicó hace unos meses.

Hoy, después de una nueva operación para intentar reconstruir un poco la zona afectada, la especialista compartió algunas imágenes que muestran el lento progreso que consiguen los médicos. "Tuvieron que romper mi clavícula para girarla hacia adelante a su posición normal y romper el omóplato para reposicionarla lejos de mis costillas rotas y volver a su posición más normal también. Realmente no estoy tan gorda o manchada jajaja ... solo son moretones e hinchazón", relató.

Actualmente, Jackson inició una demanda contra el director Paul Anderson, Bolt Pictures, Tannhauser Gate y Jeremy Bolt por incumplimiento de contrato y tergiversación de los hechos. Su argumentación es clara: las reglas de juego nunca estuvieron claras y el seguro contratado solo cubre las lesiones sufridas-hasta el momento solo se pagaron 33 mil dólares-.

"Si hubiera tenido conocimiento de tales hechos, nunca habría aceptado realizar el Capítulo Final o, alternativamente, habría obtenido un seguro adicional por su cuenta", declararon sus abogados.

En los últimos años, los accidentes se volvieron moneda corriente en Hollywood. Incluso, algunos especialistas en escenas de riesgo han muerto durante fatalidades ocurridas en superproducciones como Deadpool 2 (2018) o la serie The Walking Dead.

Lamentablemente, las cosas no cambiarán en el corto plazo. No es casual que los especialistas firmen contratos en los que se remarca que los estudios no se responsabilizarán si sus performances tienen consecuencias contra su salud. Lo peor de todo: las obras sociales en muchos casos desisten de ofrecerles cobertura.

ADEMÁS:

Watchmen: un nuevo trailer presenta un mundo caótico y repleto de justicieros

¿Regresará Anakin en Star Wars El Ascenso de Skywalker?