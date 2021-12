Piden la indagatoria de Fabián Gianola por presunto abuso sexual

La información fue revelada en "Nosotros a la mañana" (El Trece), donde indicaron que Gianola sería citado a una declaración indagatoria por este caso. "Es más, dicen que la fiscalía pediría su detención una vez que se fije fecha de citación", explicó un columnista de ese programa

La información fue dada por periodista Pampa Mónaco en su cuenta de Twitter, y luego la amplió en el programa donde participa como panelista.

Embed La fiscal Mariela Labozzetta de la UFEM pidió la indagatoria de Fabian Gianola por el delito de abuso sexual. Hay dos denunciantes y acusaciones gravisimas. Te lo cuento ahora en @NosotrosElTrece pic.twitter.com/uyz3USwgP1 — Pampa Monaco (@pampamonaco) December 10, 2021

Desde la producción de "Nosotros a la mañana" informaron que habían intentado comunicarse con el actor para que pudiera dar su versión de los hechos, pero recibieron una respuesta negativa.

"Me agradeció por la pregunta pero me aclaró que su abogado no lo deja decir nada por el momento", reveló al aire la periodista Sandra Borghi.

Gianola y Meneses hacían el sketch "El kiosquito de Fabián".

Por su parte Gustavo D´Elía, abogado de Meneses, aseguró que habría más mujeres que podrían dar testimonio pero no lo hacen por miedo. "Muchas temen quedarse sin trabajo en el medio o tener consecuencias peores", sentenció.