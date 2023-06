Pierce Brosnan presenta los "Grandes Robos de la Historia"

A través de recreaciones dramáticas con realidad virtual -para generar una experiencia más realista-, narraciones dinámicas, efectos visuales de última generación y relatos en primera persona de testigos y expertos en los casos, Pierce Brosnan nos sitúa en el momento exacto de los acontecimientos para descubrir cómo estas mentes criminales idearon sus robos teniendo en cuenta hasta el último detalle. Algunos lograron escapar con el botín, otros fueron atrapados por la policía y los más desafortunados no lograron sobrevivir para contarlo.

Embed

“Las grandes historias de atracos son emocionantes y, cuando están bien contadas, tienen la capacidad de llevar al espectador casi como un cómplice del crimen en sí” contó el protagonista de la recordada película "El caso Thomas Crown" en donde personifica a un multimillonario que decide robar una obra de arte de un museo de Nueva York.

HISTORY - GRANDES ROBOS DE LA HISTORIA CON PIERCE BROSNAN - 3.jpg

Además, Pierce Brosnan explicó que “En esta serie viajo en el tiempo para desglosar la asombrosa historia detrás de estos atracos icónicos, y para desentrañar desde el análisis de los autores intelectuales mismos hasta los elaborados esquemas que han trascendido el tiempo”.

"Grandes Robos de la Historia con Pierce Brosnan" es una producción de Big Fish Entertainment y Anchor Entertainment para HISTORY.

¿Quién es Pierce Brosnan?

Pierce Brosnan es un actor, productor y ecologista irlandés estadounidense, que nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, condado de Louth, Irlanda. Es reconocido por su papel en la serie "Remington Steele" (entre 1982 y 1987) y especialmente por su rol de James Bond (entre 1995 y 2002).

image.png

En su personaje como "Agente del Servicio Secreto de Inteligencia al Servicio de Su Majestad" realizó cuatro películas: "GoldenEye" (1995), "El mañana nunca muere" (Tomorrow Never Dies) en 1997, "El Mundo no Basta" (The World Is Not Enough") en 1999 y "Otro dia para Morir" (Die Another Day) en 2002.

image.png

Además de su trabajo en la franquicia Bond, Pierce Brosnan apareció en muchas otras películas como "El caso Thomas Crown" (1999), "¡Mamma Mia!" (2008) y "El extranjero" (2017) y esta permanentemente involucrado en el activismo ambiental, sirviendo como portavoz del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y participando en los esfuerzos para proteger la vida silvestre marina.

Los episodios:

Episodio 1 - Lunes 5 de junio - 21:55 - "El Robo del Diamantes de Amberes". Un grupo de élite de ladrones italianos ingenió un ambicioso plan durante 27 meses para robar la bóveda del Centro Mundial del Diamante, en Amberes. Tras ejecutarlo a la perfección, huyeron con más de 100 millones de euros en diamantes, joyas y efectivo.

Embed

Episodio 3 - Lunes 19 de junio - 21:55 - "El Robo al Banco de la Calle Baker". Un grupo de ladrones emprendedores excavó un túnel para entrar en la bóveda del banco Lloyds, en Londres. Pero cuando un entusiasta de la radio intercepta sus conversaciones por walkie-talkie, se desata un increíble juego del gato y el ratón con Scotland Yard.

Episodio 4 - Lunes 26 de junio - 21:55 - "El Robo a Lufthansa". Un grupo de la mafia con infiltrados en el aeropuerto internacional JFK planeó el robo más lucrativo en la historia de las aerolíneas. Esta trama se hizo famosa gracias a la película "Goodfellas". ¿Su secuela? La desaparición y muerte de todos los involucrados.

Embed

Episodio 5 - Lunes 3 de julio - 21:55 - "El Robo al Banco United California". En 1972, una banda de ladrones vinculados con la mafia llevó a cabo un robo en un banco del sur de California que hizo que el FBI los considere como "los mejores de la historia". El botín ascendió a millones de dólares, y se rumoreó que estaba relacionado con el entonces presidente Richard Nixon.

Episodio 6 - Lunes 10 de julio - 21:55 - "El Robo al Museo de Museo Americano de Historia Natural". Surfistas de día, ladrones de gatos de noche, este trío de ladrones está en Nueva York para robar las joyas de valor incalculable del Museo Americano de Historia Natural. Su audaz plan los tiene arrastrándose a lo largo de la repisa del museo, 125 pies sobre las calles de Manhattan, dispuestos a arriesgar sus vidas para salirse con la suya con millones.

HISTORY - GRANDES ROBOS DE LA HISTORIA CON PIERCE BROSNAN - 4.jpg

Episodio 7 - Lunes 17 de julio - 21:55 - " El Robo al Depósito de Blindados de Dunbar". Un empleado de un depósito de vehículos blindados usa su conocimiento interno para planear un atraco que podría generarle a él y a los viejos amigos que recluta más de 18 millones de dólares en efectivo.

Episodio 8 - Lunes 24 de julio - 21:55 - "El Robo al Museo Gardner". Dos ladrones disfrazados de policías falsos se llevan 500 millones de dólares en obras de arte de clase mundial de un museo de Boston. Aunque las pinturas siguen desaparecidas, numerosos sospechosos aparecen muertos