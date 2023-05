Pipo Cipolatti y sus polémicas declaraciones sobre la serie de Fito Páez

Era lógico que surgieran comentarios, declaraciones y críticas al modo en que se eligió contar la vida del rosarino y ya hablaron desde Fabiana Cantilo, hasta Daniel Grinbank así como Andy Chango (que personifica a Charly García) o Cecilia Roth.

Ahora llegó el turno de Pipo Cipolatti, quien aparece fugazmente en la serie en su rol de líder de "Los Twist" donde Cantilo era vocalista, y sus declaraciones -fiel a su estilo- estuvieron cargadas de ironía y polémica.

¿Qué dijo? El periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, reveló que decidió contactarlo para saber cuál era su opinión acerca de la exitosa serie biográfica y la respuesta lo sorprendió.

"Hablé con Pipo Cipolatti, le quería consultar por la serie de Fito y obviamente también por los primeros dichos de Fabiana Cantilo, y él salió a bancarla a su amiga, y además confesó que hubo mucha gente que le habló negativamente de la ficción", dijo Etchegoyen antes de compartir el audio de WhatsApp que le mandó el ex "Los Twist".

"No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda, prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento", arrancó Pipo.

Pipo-serie-Fito.mp4 Las declaraciones de Pipo Cipolatti sobre la serie de Fito Páez. Gentileza: Mitre Live-

Y luego, se refirió finalmente a las declaraciones de Cantilo, quien -en un primer momento- objetó que habían "mezclado todo": "Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga".

Cabe recordar que luego Fabi Cantilo, al ver la repercusión que habían tenido sus declaraciones, volvió a usar sus redes para señalar que no estaba enojada y que la habían malinterpretado: "Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen, no estoy enojada", dijo en tono muy zen.

¿Qué había dicho Fabiana Cantilo sobre la serie de Fito Páez?

“Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo, yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos. Yo tenía talento, obviamente. Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, declaró la cantante en su primera aparición en redes.

Eso se había interpretado como una queja y hasta como que estaba mal por el rol secundario que le había tocado, y hasta como que estaba celosa porque -claramente- el foco no estaba sobre su figura.

"Seres, no estoy enojada", dijo días después. "A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice", aclaró y despejó dudas y versiones.

Además, cabe destacar, que mantiene una excelente relación de amistad con quien fue su pareja, y que han compartido escenarios así como mensajes en las redes donde se profesan el amor que se tienen el uno al otro.