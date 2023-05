Se reencontraron Los Simuladores: ¿Cuándo se estrena la película?

Federico D’Elía, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld fueron a expresarle su apoyo, provocando mucha ilusión en los fans de Los Simuladores, que esperan su regreso a más de 20 años de su estreno en televisión.

Lo cierto es que este encuentro es el primer indicio de lo que están creando para presentar el año que viene. No harán nuevos capítulos, pero sí una película, que aún no empezó a filmarse y que tiene su estreno previsto para 2024.

Días atrás, Federico D’Elía había mencionado este tema, durante una entrevista con Pablo Montagna, por Radio Rivadavia.

“Va a estar en cine 2 o 3 noches y después de podrá ver por Paramount Plus. Estaríamos empezando en octubre de este año a grabar. No sabemos la historia. Damián está escribiendo el libro y los actores no sabemos nada. Calculo que en un mes nos presentará el libro para poder filmarlo en tiempo y forma, conociéndolo a Damián se debe estar rompiendo la cabeza para contar una historia que sea muy buena y mejor que todo lo que contamos en la tele, estoy seguro que va a ser un peliculón”, aseguró el actor.

“Seguimos hablando de los simuladores 21 años después de que se estrenó el primer capítulo. Se transformó en un fenómeno, algo de culto y popular, es una mezcla de todo, agarraba a todas las clases sociales, todas las edades”, analizó sobre el programa que protagonizó junto a Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld.

simu 2.jpg Los Simulares y el creador de la serie.

De qué se trata Misántropo

El aclamado realizador Damián Szifron, que vuelve al cine el próximo jueves tras una década sin estrenar películas de la mano de su primer largometraje en inglés, el thriller policial Misántropo, aseguró que con el paso de los años siente más presión a la hora de filmar.

El regreso de Szifron a las salas se concretará con el debut de la película protagonizada por Shailene Woodley, estrella en la serie de HBO Big Little Lies, y Ben Mendelsohn ("Rogue One: una historia de Star Wars"), en la que el talentoso director además tiene roles como guionista, productor y montajista.

Embed

La cinta transcurre en Baltimore y sigue la investigación de un asesinato masivo ocurrido en la noche de Año Nuevo a manos de un francotirador, en la que una retraída pero talentosa policía de bajo rango es reclutada por el FBI para integrar el equipo a cargo de captura del homicida.

En una entrevista, el creador de Los simuladores contó sobre las dificultades y desafíos de su nueva película a partir de la temática del filme y su producción al mismo tiempo que ocurrían atentados terroristas y matanzas con armas automáticas, que terminaron por forzarlo a borrar el característico humor que le imprime a sus historias.

"La primera imagen que tuve fue más o menos en 2010, y la escena que me asaltó fue la del principio: un tirador nocturno, anónimo, en medio de un festejo masivo en el que se respira cierta frivolidad y euforia, con un exceso de alegría. Y la imagen -y el sonido, en realidad, porque fue una imaginación sonora- es que nadie escucha los tiros porque los fuegos artificiales están explotando, explicó Szifron sobre la idea inicial.

En ese sentido, agregó que le pareció una idea interesante porque la gente va muriendo y los que están alrededor no notan que los tipos están cayendo, porque podrían ser desmayos, y tardan en reaccionar.