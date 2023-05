Dieta y nada de sol: el actor que se metió en la piel de Fito Páez revela sus secretos

En diálogo con el programa Nosotros a la mañana (El Trece), el joven de 28 años reveló los extremos cambios físicos que tuvo que encarar para personificar al artista rosarino en la biopic, y quién fue el primero que le encontró un parecido con el cantante.

"Bajé unos seis o siete kilos para hacer el personaje. Y yo ya soy flaco", aseguró Hochman y agregó: "Pero la producción me dijo que fuéramos más allá porque Fito en esa época no comía, era muy flaco".

Por otra parte, Hochman contó un detalle insólito sobre el riguroso cuidado de su piel para interpretar a Fito en su juventud: "Empezó a filmarse en enero de 2022 y desde julio de 2021 no tomaba sol. No de ir a tomar sol, sino de ponerme protector solar al salir de casa. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz", expresó. Luego, manifestó que para parecerse más legó a usar pelucas, extensiones y maquillaje.

AAAABU1-BbK667cR6W0LQaiYaOdZAH7ePwBzvPBwZtWJatGZOphrEG8aFfauLq0W-mEc-Dr-gFH6kP-EUl6DF2eIh6N6-r09atMJNjsP.jpg El amor después del amor (Netflix)

El día que fue con sus compañeros de elenco a la casa de Fito Páez

Por otra parte, explicó que mantuvo charlas con Páez para construir el personaje, y sus colegas de la serie también pudieron conocer a quienes iban a representar.

“Fue muy loco encontrarnos con estas personas reales. Creo que todos lo encarnamos desde un lugar profesional, viéndolos casi como un objeto de estudio del que vimos su música, recorridos, sus formas. Cuando los encontramos creo que, por eso, fue desde un lado bien profesional”, señaló Hochman.

QE3SGHP2ZJFBPHATQVOG57JZFI.png Iván Hochman como Fito Páez y Micaela Riera como Fabiana Cantilo en la serie de Netflix.

“Él es una persona amorosa e increíble y un día nos invitó a merendar a su casa. Charlamos de arte, de cine, de música, de la vida y en un momento nos dijo que tenía una reserva en un restaurante para ir a comer con la novia pero que nos quedáramos solos en su casa, que volvía en dos o tres horas”, aseguró el actor en una charla con el Pollo Álvarez.

“Cuando se fue nos quedamos parados alrededor de la mesa sin saber bien qué hacer hasta que dijimos, o nos vamos o nos hacemos cargo de la situación, así que ahí nos sentamos. Ninguno se animaba mucho. Fue muy loco quedarnos solos en su casa, viendo sus fotos de joven… quedó como flotando el aura del ídolo”, concluyó Iván.

319618w750h520c.jpg.webp Iván Hochman junto a Fito Páez.

Ahora bien, ¿quién fue la primera persona que le encontró un parecido con el músico rosarino? Un profesor de gimnasia, en el colegio. Pasaron muchos años y cuando apareció la convocatoria al casting fueron varios los conocidos y amigos que lo empujaron a ir.