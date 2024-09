Polémica promoción de Gran Hermano

La publicidad comienza con el ingreso y convivencia de varios cobayos -con distintas características físicas- a una maqueta de la casa del Gran Hermano británico mientas sus movimientos son monitoreados por diferentes cámaras. Sobre el final aparecen AJ Odudu y Will Best -conductores del certamen- observan desde arriba lo que sucede y el locutor anuncia "el experimento social original Big Brother regresa en este octubre".

En esta edición de "Big Brother" que comenzará en el otoño boreal , un nuevo grupo de participantes, de distintas razas y estratos sociales, se instalará en una casa de "Gran Hermano" absolutamente renovada. Una vez más, el público jugará un papel fundamental, votando a lo largo del reality quien sale del juego y también -en la última instancia- quien será el ganador, esa persona que se llevará un premio en efectivo que cambiará su vida.

image.png AJ Odudu y Will Best, conductores del Big Brother británico

Desde su regreso a la televisión inglesa -en 2023- en ITV2 e ITVX como sus nuevos canales de emisión, "Big Brother" y "Celebrity Big Brother" (producidos por Initial, parte de Banijay UK) se han tranformado en un suceso, con enorme repercusión en la audiencia

¿Qué es ITV2?

ITV2 es un canal gratuito de entretenimiento que emite durante las 24 horas, en el Reino Unido, Isla de Man y las Islas del Canal, siendo propiedad de ITV Digital Channels Ltd., una división de ITV plc. El lanzamiento de las emisiones al público fue 7 de diciembre de 1998, y estuvo disponible en plataformas de televisión digital, cable y en el sistema analógico.

El canal es conocido por su programación con ciclos y series mayormente estadounidenses como "Gossip Girl" y "Entourage", de reality shows como "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" y programas de producción propia, como "Secret Diary of a Call Girl" y "Celebrity Juice".

En el 2007, ITV2 ganó el premio al canal del año en el "Canal Digital Broadcast Awards" y, el 9 de junio y el 25 de agosto del mismo año, fue nombrado canal de emisión digital del año en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo.