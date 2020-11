resumen premios hugo.MOV

"Yo había dicho 'no quiero abrir los premios hasta tanto no esté la situación mínimamente normalizada. En este momento, se va a empezar a poder ir al teatro, y me pareció correcto dar las nominaciones como un mimo, como una alegría", comenzó diciendo Ricky Pashkus. "Lo vivo con una enorme ilusión, alegría y al mismo tiempo con dolor, porque esto es un delirio que no pensé vivir a los sesenta y cinco años", apuntó el director teatral quien dio la iniciativa de esta premiación junto a Pablo Gorlero.

Por su parte, Gorlero, indicó: “Se vive de una manera entusiasta pero diferente. Pasamos ocho meses muy tristes y el reconocer lo que se hizo en la temporada pasada hasta marzo (de este año) es una bocanada de aire puro a un momento muy difícil que está viviendo la sociedad”.

Sobre los Premios Hugo

Los Premios Hugo al Teatro Musical, son los premios otorgados anualmente por la Asociación Civil Premio Hugo en nuestro país. El premio lleva el nombre en honor al prestigioso director y creador del género musical, Hugo Midón y busca distinguir todos los rubros, categorías y especializaciones del teatro musical argentino.

La primera entrega se realizó en el 2010 en el Teatro Maipo con la conducción de Laura Oliva y Ronnie Arias y la obra "Piaf" fue la más galardonada, llevándose cuatro premios, incluidos el de "mejor musical". Por su parte, en esa misma edición, Elena Roger -protagonista de esa obra- se llevó el Premio Hugo de Oro por su destacada actuación.

La entrega de los diplomas

Una alfombra roja, un banner y la mesa con los diplomas fue el escenario de una premiación totalmente distinta a la vivida años anteriores. Los artistas fueron citados en dos días y horarios distintos –evitando así la aglomeración de gente-, los certificados fueron envueltos en un film y el tapaboca desaparecía tan solo unos segundos para la foto, con el fin de preservar la salud de todos los presentes.

Grandes artistas, directores, maquilladores, vestuaristas y productores como Alejandra Radano, Arturo Puig, Alfredo Arias, Fernando Dente, Laura Azcurra, pasaron por la puerta del Astral a retirar su nominación. Pero, a pesar de este contexto especial, la emoción y felicidad por el simple hecho de volver a pisar el teatro, aunque sea las puertas, se hicieron notar.

sofi morandi.MOV Sofía Morandi - Actriz y bailarina

“No lo puedo creer. Estoy media ‘pava’, porque desde que empezó todo esto que no venía al teatro, es la primera vez y me largué a llorar, todo tristísimo, pero esto –señalando al diploma- es un lindo reconocimiento”, apuntó la nominada a mejor protagónico femenino por ‘Kinky Boots’, Sofía Morandi.

FER DENTE.MOV Fernando Dente - Actor y cantante

“Muy contento, extrañando mucho la obra, pero de alguna manera estamos más cerquita” expresó por su parte Fernando Dente, nominado a mejor protagónico masculino también por ‘Kinky Boots’, una de las presentaciones con más nominaciones de la edición.

Aún no se conoce la fecha de la ceremonia de la premiación, pero dejaron entrever que será antes del 2021 y con público. “La intención es que sea este año y que se entreguen en un teatro. Yo creo que en diciembre, pero seguramente la próxima semana estemos definiendo fecha”, remarcó Gorlero.

Ocho meses sin actividad cultural ¿Sanidad o política?

El tiempo que se demoró en reabrir la actividad teatral fue un dilema muy presente en los últimos días en el ámbito artístico y con diferentes visiones al respecto. El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández había anunciado el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio y el inicio del distanciamiento social preventivo y obligatorio, junto a una serie de nuevas actividades habilitadas. Pero, en la misma no se contempló la reapertura de la actividad teatral. Es por ello que los artistas y trabajadores de las actividades culturales se reunieron en una marcha -encabezada por el productor Flavio Mendoza- para reclamar.

Algunos consideraron que fue excesivo, otros que fue lo correcto hasta cierto punto y algunos apuntaron que se trataba de una jugada política. "Yo soy de los que piensan que este gobierno nos cuidó mucho y no nos quedaba otra de guardarnos. Si, hace un mes cuando empezó a abrirse todo, yo clamé para que el teatro vuelva. Porque, si en un restaurante o un bar están todos amontonados uno al lado del otro y hay mozos que hasta ni siquiera se ponen un barbijo, entonces ¿Por qué no podemos volver al teatro con buenos protocolos?", apuntó Pablo Gorlero.

Ricky.MOV Ricky Pashkus - Director teatral

Por su parte, Ricky Pashkus explicó: “Mi particular mirada es que ya no daba para más hace un tiempo. El tema dejo de ser sanitario para ser político, creo que hay una mirada que no termina de comprender el fenómeno teatral, por lo que está atravesado: arte, cultura y educación.”

“Si (Carlos) Rottemberg (empresario teatral) hubiera pensado que esto iba a pasar, le hubiera convenido mantener al 'Tabaris' como templo evangelista, porque se abrieron mucho antes que los teatros”, concluyó irónicamente.

Tras la protesta se comunicó la reapertura de los teatros con un aforo del 30% y con una extensa lista de condiciones sanitarias por cumplir, como reacondicionamiento de salas para la ventilación, tiempo de permanencia arriba del escenario por parte de los artistas, cabinas sanitizantes, entre otras. Pero, ¿Será viable para las producciones?

"Estamos ante un país y una industria empobrecida. El año pasado estábamos hablando de la crisis del teatro, porque había bajado muchísimo el público. Yo creo que eso va a seguir ocurriendo, pero porque estamos empobrecidos", comenzó explicando Pablo Gorlero.

Gorlero.MOV Pablo Gorlero - Director teatral

Y añadió: "Las producciones calculo que van a ser menores por una cuestión de protocolos, de distanciamiento en escena –los actores no van a poder estar uno al lado del otro-. Hay una nueva normalidad que tenemos que aceptar y a la cual nos tenemos que adaptar".

Con aires de esperanza, concluyó: "El teatro resistió pestes, guerras, de todo. De alguna manera vamos a resistir también".

Lista completa nominados Premios Hugo 2019-2020

MEJOR MUSICAL

Happyland

Hello, Dolly!

Kinky Boots

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Caníbal

Happening, de todo como en botica

Una noche en el café concert

MEJOR MUSICAL OFF

El arrebato

Hotel Oasis

Las Leguizamo. Epopeya selvático-literaria

Lo que quieren las guachas

Teresita, una vida de mierda

Vida y obra del doctor Lipovetzki

MEJOR DIRECCION GENERAL

Alfredo Arias (Happyland)

Arturo Puig (Hello, Dolly!)

Corina Fiorillo (Caníbal)

Guillermo Cacace (La enamorada)

MEJOR COREOGRAFÍA

Alejandro Ibarra (Teresita, una vida de mierda)

Elizabeth de Chapeaurouge (Hello, Dolly!)

Gustavo Wons (Kinky Boots)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ángel Mahler (Hello, Dolly!)

Gaspar Scabuzzo (Kinky Boots)

Néstor Marconi / Juan Carlos Cuacci (Aquí cantó Gardel)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Emiliano Dionisi (El arrebato)

Gonzalo Demaría (Happyland)

Shumi Gauto (Vida y obra del doctor Lipovetski)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Caro Setton (24 de septiembre, casi casi primavera) Clara Canale / Hernán Bustamante (Terapia allá voy) Emiliano Dionisi / Martín Rodríguez (El arrebato) Gonzalo Demaría (Happyland)

Julieta Venegas y Santiago Loza (La enamorada) Marcelo Kotliar (Ana Frank)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Fernando Masllorens/Federico González del Pino/Marcelo Kotliar (Hello, Dolly!)

Fernando Masllorens/Federico Gonzalez Del Pino/Marcelo Kotliar (Kinky Boots)

Lucía Mutio (Fun Home)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Axel Krygier (Happyland)

Carlos Gianni (Hotel Oasis)

Martín Rodríguez (El arrebato)

Matías Ibarra (Teresita, una vida de mierda)

Néstor Marconi / Juan Carlos Cuacci (Aquí cantó Gardel)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Carlos Britez (Caníbal)

Matías Ibarra (Teresita, una vida de mierda)

Néstor Marconi / Juan Carlos Cuacci (Aquí cantó Gardel)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Fernando Dente (Kinky Boots)

Marcos Montes (Happyland)

Martín Bossi (Kinky Boots)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Alejandra Radano (Happyland)

Laura Silva (Aquí cantó Gardel)

Lucía Galán (Hello, Dolly!)

Sofi Morandi (Kinky Boots)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Alejandro Veroutis (Una noche en el café concert)

Julián Pucheta (Happening, de todo como en botica)

Patricio Witis (Happening, de todo como en botica) Sebastián Holz (Caníbal)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Belén Pasqualini (Caníbal)

Dolores Ocampo (Caníbal)

Lucila Gandolfo (Happening, de todo como en botica) María Rojí (Happening, de todo como en botica)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Carlos Casella (Happyland)

Gustavo Monje (Kinky Boots)

Nacho Mintz (Kinky Boots)

Sebastián Códega (Tango en Rose)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Ana Rodríguez (Aquí cantó Gardel)

Ángeles Díaz Colodrero (Hello, Dolly!)

Josefina Scaglione (Happyland)

Laura Azcurra (Hello, Dolly!)

Laura Oliva (¿Quién retiene a quién?)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Christian Giménez (Hello, Dolly!)

Matías Prieto Peccia (Kinky Boots)

Menelik Cambiaso (Kinky Boots)

Nicolás Di Pace (Kinky Boots)

Nicolás Villalba (Kinky Boots)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Cecilia Estévez (Bigtime Jazz)

Eluney Zalazar (Hello, Dolly!)

Laura Montini (Kinky Boots)

Lucre Orlando (Kinky Boots)

Mariel Percossi (Kinky Boots)

Virginia Kaufmann (Hello, Dolly!)

MEJORES ARREGLOS VOCALES

Damián Mahler / Virginia Módica (Hello, Dolly!) Federico Coates (Border, el musical)

Florencia Carchack (¿Quién retiene a quién?)

Matías Ibarra (Kinky Boots)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Ángel Mahler / Leo Cifelli y Asoc. (Hello, Dolly!)

Centro Cultural 25 de Mayo / Aldana Illán / Analía Thiele (Aquí cantó Gardel)

Rimas / Dabope (Kinky Boots)

REVELACIÓN MASCULINA

Agustín Sullivan (Hello, Dolly!)

Luis María Peña Maciel (El arrebato)

Zacarías Fraga (El arrebato)

REVELACIÓN FEMENINA

Albertina Ferrucci (Ana Frank)

Elizabeth González (El arrebato)

Emma Prícolo (Fun Home)

Micaela Racciatti (Las Leguizamo. Epopeya selvático-literaria)

Nahiara Muchico (El arrebato)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Estela Fagoaga (Hello, Dolly!)

Julio Suárez (Happyland)

Verónica de la Canal / Alejandra Robotti (Kinky Boots)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA ORIGINAL

Emilio Zurita / Adrián Martínez Fausto (Hello, Dolly!) Jorge Ferrari (Kinky Boots)

Julia Freid (Happyland)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Gaspar Potocnik (Kinky Boots)

Gonzalo González (Hello, Dolly!)

Paula Fraga (Happyland)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Axel Krygier (Happyland)

Gastón Briski (Kinky Boots)

Guillermo Pérez / Eugenio Mellano Lanfranco (Aquí cantó Gardel)

Osvaldo Mahler (Hello, Dolly!)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

24 de septiembre, casi casi primavera (Caro Setton) Gershwin, el amor está aquí para quedarse (Flavia Vitale)

La enamorada (Julieta Venegas)

Madame Sabo Cabaret (Maximiliano Acavallo)

Turba (Iride Mockert)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Alejandro Ibarra (Teresita, una vida de mierda)

Juan Martín Delgado (El arrebato)

Mariano Taccagni (Hotel Oasis)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF

Alejandro Vázquez (Hotel Oasis)

Luciano Crispi (Lo que quieren las guachas)

Marcelo Albamonte (Hotel Oasis)

Mariano Magnífico (Teresita, una vida de mierda) Mariano Taccagni (Hotel Oasis)

Nahuel Adhami (Teresita, una vida de mierda)

Nahuel Quimey Villareal (El arrebato)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF

Chechu Vargas (Teresita, una vida de mierda)

Lali Vidal (Hotel Oasis)

Leilén Araudo (Las Leguizamo. Epopeya selvático-literaria)

Shumi Gauto (Vida y obra del doctor Lipovetski)

MEJOR MAQUILLAJE

Eddy Rodríguez (Hello, Dolly!)

Elena Sapino / Matías Nazareno (Kinky Boots)

Melina Roses (Retazos)