Preocupa el estado de salud de Jorge Lanata

“La semana pasada conté que Jorge había tenido un paro, corto, del que salió rápido y que estaba estable. Hasta pensaban en darle el alta y que se fuera a la casa", señaló Yanina Latorre en LAM.

“Pero el sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo. Lo intubaron y desde ese día está sedado e intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubarlo y no pudieron”, señaló la penlesits del programa que conduce Ángel de Brito.

“Preocupa su estado. Hoy, a una semana, sigue intubado. Por eso hay tanto silencio. Mucha gente también me está preguntando. Como él es periodista, me parece que es honesto contar como está él. Pregunté si era un estado muy grave y, me dijeron que no, pero como están preocupados y viene ya con estos episodios hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean bien", añadió Yanina.

Cabe destacar que, en 2023, el periodista vivió varios episodios por sus problemas de salud y fue internado el 24 de agosto. Luego de recibir el alta, el 12 de septiembre, día de su cumpleaños, volvió a terapia intensiva por un cuadro febril. Además, en octubre sufrió una fuerte neumonia.

Lo cierto es que Lanata sigue delicado y es evaluado por los médicos continuamente.